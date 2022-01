Protege tu salud mental

En estos tiempos es urgente que pongas tu atención en tu salud mental y emocional, ya que vamos saliendo de un año difícil, con incertidumbre hacia el 2022.

Dejamos distintos acontecimientos personales, familiares, laborales, que nos llenan de preocupación, de estrés de ansiedad, incluso el aviso de todas las variantes, que conforme llegan las noticias, podemos sentir el pulso acelerado, la respiración que va de más a menos sin control, hiperventilamos, sudamos, sentimos escalofríos, por nombrar algunos síntomas.

Vi algunas películas y series, donde observé, el cómo se ve reflejada la ansiedad, la angustia, la depresión en las personas, muchas de ellas en plataformas streaming, por ejemplo: Inconcebible, Arenas movedizas, Spinning out, Imperdonable y Las cosas por limpiar. No es que me guste el sufrimiento humano, pero me gusta estudiarlo.

Lo triste de todas estas películas y series para todos nosotros, es que muy pocas muestran como terminan esos episodios, es decir, sólo nos lo enseñan y pocos te dicen como salen adelante con soluciones reales.

Aunque algunas personas son más resistentes que otras, es impresionante ver los síntomas:

Algunos entrelazan con mucha fuerza sus manos, como tallándoselas.

Otros caminan sin dirección, dando sólo círculos, sin conocer su rumbo.

Muchos lloran desesperadamente.

Otros sienten angustia, tan fuerte que parecieran azotarse en las paredes.

Otros no pueden respirar.

Otros se pierden con la mirada vacía en la nada, pero están llorando por dentro.

Tienen pensamientos catastróficos y suicidas.

Sienten mucha culpa, ya qué creen no tener solución alguna para sus problemas.

Otros se autodestructivos, se muerden, se arañan, golpean sus puños contra las paredes, se golpean a ellos mismos, se cortan.

En fin, los síntomas parecen no tener final para dejar de nombrarlos, sólo necesitan buscar en verdad, la forma de canalizarlos, por ejemplo, (A mi me encanta siempre ponerles ejemplos, porque sino, ¿De qué me sirve decirles todo esto?), y volviendo al punto, aquí les dejo unos:

Alimentación, reduce las harinas, consume plátanos, no bebas, el alcohol es depresivo, si lo llevas a cabo, notarás un gran cambio.

Actividad física, en medida de lo que puedas, aunque sólo camines, con ello es suficiente.

Terapia, la falta de externar lo que sientes hace que se intensifique, cuando lo hablas, esa acción hace que fluyas sin que te quedes obsesionado con lo que piensas o sientes, que eso sin duda, te lleva a tu tormenta, a tu propia tortura emocional.

Frecuenta a tus amistades.

Ponte una agenda con rutinas.

Involúcrate en actividades altruistas o caritativas.

Sal a pasear, que te den los rayos del sol, equilibran la química cerebral.

Aumenta tu fe, tu esperanza, sino crees, comienza a creer, ya que terminarás creyendo.

Deja de fomentar tus malos pensamientos, ¿Ganas algo? Creo que sólo lo empeoras.

Y por favor, cree en ti, tú eres más fuerte qué todo lo qué crees que no vas a superar, así te convertirás en la persona que quieres ser en tu propia y mejorada versión.

ACLARACIÓN

La opinión expresada en esta columna es responsabilidad de su autor (a) y no necesariamente representa la postura de AM Hidalgo.

Opinión en tu buzón Deja tu correo y recibe gratis las columnas editoriales de AM, de lunes a domingo

Las noticias de AM en

Síguenos