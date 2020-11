Puebla: Matrimonio igualitario y taxis de segregación voluntaria

Pareciera que las palabras del Papa Francisco, sobre la importancia de proteger la seguridad social de las personas homosexuales a través de las uniones civiles les hizo sentido a los legisladores poblanos, pues después de varios fallos, por fin se juntaron los votos necesarios para hacer válida las reformas que permiten contraer matrimonio a las parejas homosexuales en Puebla.

Se ganó por gran mayoría, Morena al fin muestra coherencia respecto a sus valores, y respalda uno de los proyectos por los que diferentes sectores llevaron a la victoria al presidente Andrés Manuel: el respeto a la diversidad sexual y la garantía de derechos humanos para todas las personas (siguen quedando mucho a deber). ¿será que se están poniendo las pilas para las elecciones del próximo año?

Esta reforma había sido propuesta por el PRI en 2018, y no fue hasta 2019 que llegó al pleno, pero fue desechada y en esta ocasión sólo tardó 7 días en analizarse y aprobarse. Que vengan más reformas así, en donde se respalden los derechos de las personas, sin discriminación. Es importante recalcar que no por ello la comunidad LGBT+ está comprometida con algún partido como tal, sin importar la orientación, la gente sigue teniendo libertad de pensamiento, no por nada hay homosexuales en el PAN, aunque sea el partido que más trabas pone en los congresos cuando se tratan temas de diversidad y educación sexual.

Por otra parte, hace unos días se anunció el servicio de transporte particular llamado “Taxi Pride”, el cual tiene como objetivo brindar una opción libre de discriminación para quien se identifique como parte de la comunidad LGBT+. Puebla es un estado con el primer lugar en discriminación hacia personas de la diversidad sexual, según la Encuesta Nacional sobre Diversidad de la CONAPRED que publicó en 2019.

No debería ser necesaria la creación de servicios que apartan a sectores de la sociedad con tal de estar seguros, pues a partir de estudios de mercado de la empresa que desarrolló Taxi Pride identificaron que personas trans u hombres homosexuales, constantemente eran víctimas de agresiones o faltas de respeto por parte de otros tipos de servicios, desde taxis convencionales u otras aplicaciones como Uber.

Es entendible la necesidad de tener traslados seguros, sin embargo, es importante que el gobierno refuerce campañas de prevención contra la discriminación, que las empresas sensibilicen a sus empleados sobre estos temas, la separación o segregación voluntaria no va a generar armonía o inclusión, sólo hace que la brecha entre los sectores LGBT+ y heterosexuales se mantenga distanciado o se abra todavía más.

Ahora que se realicen las primeras bodas, que en la fiesta los ramos de las novias o las corbatas de los novios vayan cargadas de buenas vibras para que los activistas que durante años lucharon por lograr ese reconocimiento legal, puedan continuar sumando más victorias.

ACLARACIÓN

La opinión expresada en esta columna es responsabilidad de su autor (a) y no necesariamente representa la postura de AM Hidalgo.