¿Qué dice tu dolor físico de tus sentimientos?

¿Sabías que muchas de las enfermedades que padecemos, tienen que ver con las emociones negativas que experimentamos? Desgraciadamente no nos enseñaron a lidiar con algunos de estos sentimientos, y se van acumulando y multiplicando, y cada día tenemos consecuencia que afectan negativamente nuestra salud.

Dicen que cuando te duele la garganta es porque callas lo que no te atreves a decir. Cuando te duelen las rodillas, por ejemplo, muestra que eres inflexible para muchas situaciones. Algunos moretones y heridas es porque guardas resentimiento, cuando te duele todo lo que tiene que ver con la parte abdominal es porque tienes miedo, en si hay muchas, razones, causas y consecuencias.

Yo quisiera profundizar en un tema muy importante, con el que vuelvo a la base de todas las columnas que escribo: el amor propio.

Cuando te amas, no aceptas cosas negativas de los demás, ya que eso no habla de ti, sino que habla más de aquellas personas. A veces nos señalan por cuestiones de apariencia física o juzgan nuestro andar, pero no están en nuestros zapatos. Debe ser terrible que ellos no se acepten como son, y nos quieran utilizar como un "bote de basura emocional", sin embargo cuando te amas eso no sucede. Otro ejemplo es la envidia, los que no están concentrados en su vida, y no se quieren, pues se sienten menos, no envidies, mejor vamos aceptando que es solamente una admiración no reconocida, es más sano admirar, o incluso hay personas que nos inspiran a ser mejor cada día mediante su ejemplo.

Pero esto no es necesario para tu vida, que no te des la oportunidad de aceptar las cosas que te ocurren y dejaras ir, porque cuando las cosas se aceptan, se afrontan y tiene una solución, pero si sigues atrapado en el pasado, pensando como víctima en lo que te han hecho, o incluso lo que tu hiciste mal, seguirás siempre sin darle un funcionamiento a todo tu ser, encentando esa tonta excusa siempre, para quedarte en el querer se o realmente ser.

¡No tengas miedo! Atrévete a intentalo de todas formas, no hay ninguna persona o situación, que pueda derrotarte tanto como tu propia mente, así que te recomiendo que comiences a seleccionar todo lo que piensas, y más allá de pensar, que mejor hagas alguna actividad, en la mente ocupada no entran cosas malas.

Para retomar el tema, cada emoción negativa que sientes, sino la canalizas a algo positivo, o mínimo no la sacas de tu mente, el cuerpo reacciona somatizando todas aquellas cosas negativas, que piensas, que sientes, que te atormentan, que callas, que se te hacen injustas, que no toleras, lo que no te gustan, etc. ¿Y después te peguntas porque te enfermas? Vamos a poner ejemplos, si sientes enojo, haz alguna actividad física, es decir correr te ayudara a que salgan todos esos momentos, que ya ni quieres pensar pero al final siguen ahí atacando a tus defensas, y perjudicando la salud, escucha música alegre, escribe, tu mejor que nadie te conoces, y sabes que debes realizar para sentirte mejor, pero si te detienes a pensar que sea porque encontraras algo nuevo que aprender, en cada situación en verdad hay una lección, apréndela y no sufras por lo que ya paso o por lo que no tiene solución, recuerda que a veces pensamos, que las personas que nos rodean, hacen cosas o te dicen cosas feas, y resulta increíble como todo lo que negativo que te dicen , lo tomas más enserio que lo positivo, cuando no te pertenecen sus malas actitudes, piensa en el fondo que no es personal, que a veces todos traemos un costal lleno de pasado arrastrando, si puedes ser comprensivo ante esas personas, que maravilloso, pero si no puedes, solo dales vuelta, el problema de ellas no eres tu, son ellas mismas.

Para toda acción hay una reacción, piensa antes de actuar, para que no te llenes de culpas innecesarias, piensa que solo tú tienes el poder de decidir cómo sea tu día a día, o tu vida, ahora trata de no tomarte nada personal, fluye, que tu andar sea ligero, que no te pongas el pie solo, hazte consciente de tu vida, deja el papel de víctima, nunca sabes que ser valiente y vivir es tan fácil, como cuando ya no tienes otra opción, no dejes que a tus ganas se las devoré el miedo, tu vida en realidad es algo maravillosa, solo por el hecho de estar aquí, vivo, ahora te toca a ti, que todo el trayecto sea bueno, donde pones tu atención es lo que crece, solo tú sabes que fomentas en tu mente o reproduces muchas veces, espero que sean tus sueños, tus objetivos, tus metas, tus ganas de vivir, de lo contrario no te quejes si algo sale mal, porque aquello que sembraste es lo que vas a cosechar, vuélvete en tu mejor proyecto de mí, esa es tu referencia y tu punto de partida, todo lo que quieras dar a los demás, no podrás hacerlo, si tu no lo tienes, si tu no lo eres.

Piensa mucho antes de actuar, porque a veces las palabras se vuelven mudas, pero tus actos dicen todo, y quedas al descubierto, te delatas y después no sabes que hacer, porque no entiendes, lo que te sucede a partir, de que desvías la mirada y no te concentras en ti, que todo lo bueno de la vida se manifesté en ti. Haz que las cosas sucedan al pensar que eres un ser lleno de capacidades, deja de lamentarte, si te caes levántate pero nunca dejes de intentar, amemos cada caída, para que tengamos un paso más firme, deja atrás lo que ya no puedes cambiar. Comienza a modificar lo que si esta en ti y comienza a ser la mejor versión de ti.