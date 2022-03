¿Qué es el grooming?

La cantante Sasha Sokol denunció haber sido víctima de abuso por parte de Luis de Llano cuando tenía solo 14 años de edad. El productor comenzó una relación con Sasha cuando ella era menor de edad y él tenía 39 años, por medio de una técnica que se conoce como ´grooming´ y que usan los acosadores de niños.

En esta práctica, el acosador crea un vínculo de confianza entre él y la víctima, a quien intenta aislar poco a poco de su red de apoyo (familiares, amigos, profesores), creando un ambiente de secretismo e intimidad.

Su evolución digital es el Online Grooming, que es la más utilizada por los pedófilos y pederastas, ya que al establecer un vínculo con el menor pueden llegar a su objetivo que es conseguir fotos y videos de contenido sexual o incluso hasta sostener un encuentro sexual.

El grooming es la acción deliberada de un adulto de acosar sexualmente a un niño, niña o adolescente ganándose su confianza. Las personas que lo ejercen se encargan de establecer un vínculo con el menor mediante el cual lo aíslan para poder manipularlo y abusar sexualmente de él, es un proceso que puede durar semanas o incluso meses y que ocurre en varias fases.

Tipos de acosadores:

Acosador directo. Participa en chats, foros y redes sociales para identificar a menores y establecer contacto. Cuando lo ha hecho, les realiza propuestas de “sexo virtual”, les pide imágenes o presiona para que conecten la cámara web.

Acosador oportunista. Elige a sus víctimas por las fotos con contenido sexual que encuentra a través de Internet y las convierte en su objeto de acoso. Realiza un fuerte chantaje sobre el menor, con la amenaza de difundir las imágenes o vídeos en la red o incluso con sus amigos y familiares.

Acosador específico. Su objetivo es obtener imágenes sexuales del menor y establecer contacto sexual con él. Se trata de un pedófilo que dedica tiempo a una primera fase de acercamiento, para ganarse progresivamente la confianza del menor.

Dado que los acosadores específicos son los más difíciles de identificar, a continuación se ofrece información sobre las fases que llevan a cabo para acosar a los menores (aunque hay que tener en cuenta que no todos los acosadores las siguen exactamente).

Fases del acoso:

Enganche: en esta primera fase el acosador hará preguntas sobre la edad y localización, e intentará conocer sus gustos para adaptarse a ellos y generar identificación (aportando información falsa sobre aficiones, edad, etc.). Su objetivo es ganarse la confianza del menor.

Fidelización: en esta fase el acosador querrá asegurarse que el menor quiere seguir hablando con él. Conversará sobre temas de interés de la víctima, intentará que ésta le hable de su situación familiar, relaciones… para convertirse en su “confidente”.

Seducción: el acosador utiliza toda la información para seducir y manipular. Aparecerá el sexo en las conversaciones, las fotos, la cámara web… Posiblemente enviará fotos de otros menores haciéndose pasar por ellos para provocar un sentimiento de culpa si el menor no hace lo mismo.

Acoso: el acosador ya dispone de información (gustos, preocupaciones, situación familiar, fotografías…) con la que chantajear, amenazar y manipular al menor para establecer una relación sexual (física o virtual).

El chantaje es común en todos los casos de acoso: cuando el acosador tenga imágenes comprometidas, amenazará y manipulará con su difusión para conseguir sus objetivos.

¿CÓMO PREVENIR EL ‘GROOMING’?

Ante un fenómeno tan complejo, la respuesta debe ser integral y la forma más eficaz de actuar contra la violencia viral se basa en la prevención. Lo más indicado es intervenir en la educación en positivo a niños, niñas y adolescentes. En primer lugar, es necesaria una educación afectivo-sexual, que forme a los más jóvenes en materia de sexualidad, y al mismo tiempo es importante la formación en un uso seguro y responsable de las herramientas digitales.

Es esencial tener en cuenta que especialmente en el online grooming el engaño es lento y no hay consentimiento del niño o niña, no son conscientes de lo que les ocurre, y no tienen las herramientas adecuadas para defenderse. Nunca podrá ser culpa de ellos.

En definitiva, la comunicación y la educación afectivo-sexual, juntas con el apoyo del entorno más cercano a los menores, son las herramientas más eficaces, tanto para prevenir la violencia, así como para no perpetuar sus consecuencias a largo plazo.



Los menores no suelen presentar recursos emocionales para enfrentarse a este tipo de actos y por tanto somos los adultos los que tenemos que hacernos cargo, pero para eso, el niño tiene que ser capaz de confiar en nosotros y contárnoslo.

ACLARACIÓN

