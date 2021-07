¿Qué es más relevante la etiqueta o el protocolo?

Ambos están ligados a las buenas formas, la etiqueta es la encargada de la conducta personal, mientras que el protocolo establece criterios de trato, ¿Son igual de importantes?, ¡por supuesto!.

Antes de iniciar los invito a cuestionarse lo siguiente: ¿En cuántas ocasiones no le llamamos la atención a un menor, a un amigo o familiar por no saludar o por no comportarse en la mesa? Seguro más de uno responderá que en varias ocasiones, esto se debe a que sin importar la edad y/o el género los modales están presentes en nuestro día a día.

Ambos tienen como objetivo lograr que nuestra percepción sea la adecuada, no solamente en un ámbito laboral, también en el social y/o personal. Esto se debe a que siempre es más fácil mantener una buena reputación que reconstruirla.

Teniendo claro lo anterior y enfocándonos en las situaciones más comunes, les recomiendo tomar nota de los siguientes tips:

La presentación; cuidando tu volumen y dicción, enfócate en ser claro con tu profesión y nombre.

El saludo; aunque actualmente por la situación sanitaria debemos de evitar dar la mano o saludar de beso, podemos realizarlo con el puño o el antebrazo, la finalidad es lograr confianza por ser el primer acercamiento.

Ser atento; comprende desde dar el paso, pedir las cosas por favor, dar las gracias, ser amable con la gente y más con quienes están brindando un servicio. En una reunión; tratar de no ser el protagonista, ¡todos deben de participar!, evitando hablar de temas controversiales para no indagar en puntos que son muy subjetivos, ¡cada cabeza es un mundo!.

Desayuno/Comida social o de trabajo; escuchar atentamente, quitar distractores como el celular, identificar el uso adecuado de copas y cubiertos y evitar jugar con los mismos.

Son reglas básicas con las cuales muchos podrán estar familiarizados pero pocos llevan a cabo de manera óptima. Cuida tu comportamiento porque recuerda que... “Tu imagen habla”.

ACLARACIÓN

