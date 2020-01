¿Qué esperar de la economía en 2020?

El ABC para enfrentar la crisis para emprendedores.

Todo lo que está vivo y en desarrollo crece. Nuestro mundo funciona así. Es un tema de leyes naturales. Crecen el pasto y la hierba, las hojas y los árboles, las uñas, las poblaciones. Todo crece.

Cada año somos más mexicanos, y por lógica simple, la economía debería de crecer, como mínimo, lo que crece la población, para que en teoría, mantuviéramos nuestro nivel de vida. La población de México, crece a un 1.3% anual, esto significa que como mínimo debería de crecer el Producto Interno Bruto (PIB) al mismo nivel. Este 2019 que terminó no fue así.

Las causas son muchas y diversas. El Gobierno Federal gastó poco y tarde. Canceló proyectos importantes donde la inversión pública se perfilaba como un motor importante de la economía nacional. Desde la cancelación del NAIM, hasta los retrasos y complicaciones en el establecimiento de la nueva Refinería de Dos Bocas. Pero también tiene que ver una tendencia en un horizonte de tiempo mayor. Si, así como suena. Existen tendencias cíclicas en la economía, que se repiten constantemente.

Lo explico a detalle. En toda la naturaleza se presentan estos ciclos, Un periodo de auge, o crecimiento, seguido de una desaceleración, es decir, crecimiento a un ritmo moderado, luego viene un declive, suave al principio, pero finalmente estrepitoso. Es a esta caída a lo que conocemos como una crisis económica. Y así, cada crisis se termina con un nuevo periodo de auge y crecimiento.

Estas fases de la variación cíclica, son poco menos que ineludibles. Muchos economistas han hecho diversas teorías sobre qué y cómo se producen estos ciclos, pero lo que hay al final sigue siendo bastante especulativo. Todas las economías del mundo se ven alteradas por esta variación. Nuestro vecino del norte, Estados Unidos, no es inmune a estas variaciones, tiene periodos de auge, periodos de desaceleración, y si, también recesiones y crisis económicas. De hecho, la mayor parte del crecimiento económico de los últimos tres años en Estados Unidos, no se deben al buen manejo de la economía de Donald Trump, se deben a que asumió la Presidencia, justo en el momento en el que iniciaba un importante periodo de auge.

Ahora bien, si ya intuiste amigo lector, esta variación cíclica se mide y puede preverse. Se mide con las variaciones del PIB, por eso es tan importante tener los datos de su desempeño constantemente. Entendidos de estos temas, podemos evaluar la importancia del nulo crecimiento de la economía mexicana en el último año.

¿Provocó el gobierno de AMLO una recesión, o peor aún una crisis económica? No, nada más alejado de la realidad. México se encontró ya en recesión desde poco antes de que terminara el gobierno de Peña Nieto. Eso es lo que nos permite entender la variación cíclica. Podemos dejar de echarle la culpa al gobernante en turno, de fenómenos que son naturales. El gobierno de AMLO no es responsable de la actual recesión en México, de la misma manera que el gobierno de Trump no es responsable de la actual bonanza de EEUU.

Sin embargo, y atendiendo a que es un fenómeno natural, la duración de cada fase de la variación cíclica, si puede ser modificada por la acción –o inacción- del gobierno al que le toque enfrentarla. La habilidad para fomentar la actividad económica cuando muestra signos de agotamiento, o para atender la crisis rápidamente echando mano de políticas selectivas, es en realidad el enorme reto de cada gobierno.

En México, sobran ejemplos en la historia económica reciente. La memorable, por impactante, puede ser el terrible manejo que tuvo Ernesto Zedillo con la compleja crisis del 94. Salinas, un verdadero genio económico, logró mantener, a través de un gasto público altísimo, y de un conjunto de medidas de fomento comercial, el periodo de desaceleración durante prácticamente dos años, es decir, retrasó una caída en la actividad económica, que Zedillo, no logró suavizar, y tampoco resolver. El resultado: 3 años de dolorosa recuperación para el país, y para muchas familias que perdieron sus ahorros hasta una década perdida.

Manejos exitosos también los ha habido, y también, completamente memorables. En EEUU, a principios de los 80`s, la desaceleración le presentó a Ronald Reagan, la oportunidad para hacer el gasto más grande que un país haya realizado en su historia en el desarrollo de nuevas tecnologías. Durante su periodo se realizó el ambicioso proyecto de defensa estratégica “Star Wars” que incluyó el desarrollo de tecnología que pudiera proteger a su país de misiles transcontinentales. Se colocaron satélites con capacidades comunicacionales superiores a todo lo que se había hecho anteriormente, se desarrolló el sistema de geo posicionamiento global (GPS) y los radio chips, que hacen posible hoy la telefonía celular, y el WiFi. Se desarrollaron tecnologías para miniaturizar los chips, los procesadores, y poder hacerlos más económicos, e intercambiables. El resultado fue una bonanza económica proveniente de las tecnologías de la información y las telecomunicaciones, que literalmente, mantuvieron un auge económico en EEUU hasta finales de los 90`s.

Entendiendo que estamos en una recesión, entendiendo también que esta recesión es normal, hay que entender después que vendrá una crisis económica. Las crisis son terribles, sobre todo para los niveles socioeconómicos menos beneficiados de nuestra sociedad, que en nuestro caso, son poco más del 75% de los mexicanos. Este año, disminuirá la actividad económica, lo mismo que los niveles de empleo. Las empresas venderemos un poco menos –si, un poco- porque la crisis que viviremos, hará que el PIB disminuya un poco su crecimiento en los meses de enero a marzo, pero repuntará en abril, y muy probablemente iniciemos un periodo de auge de abril hasta avanzado 2021. De tal forma, que aquí vienen los 5 consejos más importantes que pueden seguir los lectores que cuentan con negocio.

1. Controlen adecuadamente sus deudas, y en lo posible, no obtengan créditos de corto vencimiento. Durante algunas recesiones, los bancos y demás instituciones financieras elevan sus tasas de interés. Recordemos que la mayor parte de los créditos que hay en nuestro país son a tasa variable, por lo que el banco tiene el derecho de aumentar esta tasa. En lo posible, no hay que abusar de la tarjeta de crédito.

2. No amorticen, haciendo gastos superficiales. Estos son momentos en los que tener liquidez es muy valioso, pues quienes no estén preparados para la crisis venderán activos importantes. Hay que gastar en lo que deja, luego en lo demás, y tener efectivo para poder invertir, pues muchos bienes bajan de precio. Para poder hacer esto, hay que dejar los gastos superficiales, hasta la segunda mitad del año.

3. Aprovechen los programas gubernamentales. Hay varios programas que en momentos como este, se pueden convertir en una gran oportunidad. El programa de Jóvenes Construyendo el Futuro es un buen ejemplo. Podemos recibir jóvenes becarios, y capacitarlos para que se conviertan en parte de nuestra fuerza productiva. Durante un año –Si, un año- ellos recibirán una beca del gobierno federal, con lo que no aumentará el gasto de nómina.

4. Inviertan en vender. Si, este es un momento en el que la mejor inversión que podemos realizar es en publicidad, tener vendedores, armar promociones, porque es mejor vender, y tener movimiento, que tener negocios vacíos, o anaqueles llenos.

5. No malbaratar activos. En los siguientes meses, bajarán de precio los automóviles, las casas y los terrenos. Maquinaria y equipo de negocios que no funcionaron. Es un mal momento para vender, porque muchos quieren hacerlo, pero hay poca plata y poca seguridad para comprar. Por ello, no son momentos en los que se recomiendo deshacerse de activos.

6. Consentir a los Clientes. Estos momentos, los momentos de recesión y de crisis, son en los que las empresas que no cuidan a sus clientes los pierden. Telcel le dio oportunidad y margen de crecimiento a Telefónica en la pasada recesión mexicana. Lo mismo sucedió a Sears, que le dejó gran parte de su mercado a Liverpool. Hay que entender que estos son momentos de “apapachar” al cliente, ofreciéndole promociones y estrategias de fidelidad.



Espero que estos breves consejos te sean útiles, para sacar adelante estos meses de recesión. Sin más, un extraordinario 2020 para ti Amigo lector.

José Luis Ramos Ortigoza.

José Luis es profesor de Economía de la Universidad Iberomexicana de Hidalgo, ha sido columnista y conductor de programas de Radio y ha participado en distintos programas de Televisión, es conferencista y consultor en temas económicos, administrativos y de Desarrollo humano. Lo encuentras en Facebook por su nombre.

ACLARACIÓN

La opinión expresada en esta columna es responsabilidad de su autor (a) y no necesariamente representa la postura de AM Hidalgo.