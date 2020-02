¿Qué le falta al Pachuca?

Parece ya lejano aquél 2011 cuando Grupo Pachuca adquirió al León FC, convirtiendo así a los panzas verdes (que en ese momento estaban en la segunda división de nuestro futbol) en el hermano menor y bodega principal de los jugadores que no tenían cabida en los Tuzos del Pachuca.

En ese momento el cuadro blanquiazul se podía dar el lujo de mandar a su “filial” en Guanajuato a canteranos que no tuvieron el rendimiento que se esperaba dentro del equipo, tales son los casos de Luis Montes y el “Gullit” Peña.

Con el paso de los años más jugadores llegaban del Pachuca al León y futbolistas como Edwin “el Aris” Hernández, William Yarbrough, Miguel Herrera Equihua, Rodolfo Cota, Ismael Sosa, entre otros, encontraron en el cuadro esmeralda una segunda oportunidad en su carrera, formando torneo tras torneo un plantel cada vez más competitivo. Eso sí, hay que admitir el buen ojo que tiene su presidente, Jesús Martínez Murguía, porque una cosa es que te faciliten a los jugadores y otra elegir a los que tengan el mejor perfil para tu proyecto.

En la actualidad los dos equipos viven realidades opuestas, uno es puntero del campeonato y otro está entre los últimos lugares de la tabla y la diferencia no radica solo en su posición, pues los planteles también tienen notorias diferencias.

Mientras que al León lo han procurado y sin gastos excesivos le han traído jugadores de calidad como Leo Ramos, Pedro Aquino, JJ Macías, Ángel Mena, Jean Meneses, Joel Campbell o mi favorito, el defensa central William Tesillo, al Pachuca le han llegado petardos que no han hecho más que hacer gastar de manera imprudente los bolsillos del club.

“Desde que se fueron el “Chuky” y Gutierrez se nos fue todo al carajo” me dijo un aficionado Tuzo, otro me platicaba que “a los Martínez ya les vale gorro el Pachuca, solo quieren al León” y es difícil llevarles la contraria cuando vemos que tras la salida de sus estrellas (Pizarro, Lozano y el “Guti”) no trajeron jugadores de peso que pudieran sostener al equipo y hoy en día su principal referente es Rubens Sambueza, un jugador de 36 años que a pesar de tener gran calidad no puede ser el único argumento ofensivo que funciona en tu plantilla.

A Franco Jara ya le pegaron los años y el próximo mercado de transferencias se va al Chicago Fire de la MLS quedando el equipo de la Bella Airosa con la poderosísima delantera conformada por Kazim-Richards y Romario Ibarra. Chale. Hasta a mí me da penita.

Ante las pruebas, es necesario que Fassi y compañía hagan algo para sacar de la fosa a los Tuzos, pues es inaceptable que un club ganador de la Copa Sudamericana y que se hizo llamar “el equipo de México” esté en una situación tan lamentable, en el abandono, sin rumbo, sin proyecto y sin amor propio.

Los de la capital hidalguense hoy más que nunca necesitan volver a lo que los hizo exitosos, de no ser así, seguirán siendo el patito feo de Grupo Pachuca.

Rafa Puente y la zona de confort

Esta semana el bueno de Rafa Puente Jr. dio lamentables declaraciones al decir que “el periodismo vive en una zona de confort y de mínimo riesgo” y que el día que se sienta presionado como DT prefería regresar a hacerla de “periodista”.

Para ser uno de los estrategas con mejor labia en el futbol mexicano el hombre no atinó en sus palabras, tanto así que figuras importantes del periodismo deportivo le dieron su “periodicazo”.

A ver si el joven técnico se va concentrando más en planear sus partidos que en hacer analogías chafas que solo lo ponen en el ojo del huracán, porque el periodismo (y lo saben bien aquellos que lo ejercen) es todo menos “fácil”.

La sanción al Manchester City

Ya para terminar queridos lectores les cuento que la UEFA anunció la sanción en contra del Manchester City de 30 millones de euros y la inactividad en cualquier competición europea por dos años, lo que quiere decir que los “blues” se quedarán sin Champions League por un buen rato. Por su parte el club comunicó que tomarán las medidas necesarias y apelará la sanción dentro del Tribunal de Arbitraje Deportivo.

Lo cierto es que desde la llegada de los árabes en el 2008, el club ha invertido más de mil millones de euros en fichajes, algo que para muchos resulta injusto en términos competitivos, mientras que para otros resulta algo simplemente grotesco.

De no anularse la sanción, a muchos aficionados les nacerá la duda: ¿seguirá Guardiola en el City?

Eso es todo queridos lectores. Y si este San Valentín terminaron con el corazón roto, recuerden que más rotas están las ilusiones de los Chiva hermanos de calificar en este torneo a la liguilla.

