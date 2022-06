Que no arda troya

A veces ser tan exigente lleva más conflictos que beneficios o al menos es lo que estoy pensado últimamente.



En casa había muchas reglas, establecidas por mí con la intención de generar orden, hoy me doy cuenta, que, en realidad, provocaban ese tipo de presión incómoda, porque se trataba de cumplir con algunos estándares o exigencias mías, cosas muy básicas, pero que si no hacían las cosas como las establecía, parecía que ardía troya, (y no estaban tan mal con esa idea) como mamá no esta tan fácil andar aceptando ciertas cosas y la realidad es que no me daba cuenta, así que, por sugerencia de una buena amiga, empecé a analizar el porqué de alguna de ellas y qué se supone que estaba buscando, específicamente, si lo estaba logrando, y justo ahí es donde salen los conocidos ¡plop! que integro en mi vida.

Crecí en un ambiente con muchas normas que francamente no entendía, algunas las refutaba otras las aceptaba para no generar caos, aunque las primeras siempre ganaban la partida, al estrenarme como mamá, empecé a leer acerca de los límites, de estipular orden en los hijos, de enseñar hábitos, pero, pienso que me lo tomé muy en serio y en varias ocasiones me ganaba hacer las cosas tal cual dice el libro, dejando a un lado “ese” instinto maternal que al menos en mi caso, pienso, no se equivoca, ese que te dice “estás exagerando” “ya hablaste muy fuerte” “el niño ya no te está escuchando”, y que dicho sea de paso, no lo reconocía como tal.

Una regla que poco a poco he mandado a volar, la cual comparto porque ahora que lo analizo de verdad, no le veía mucho sentido, era, “películas solo los viernes”, no había ni la más remota posibilidad de que mis hijos vieran una entre semana, ojo, (eso me lo digo) ya hicieron la tarea, las cosas están en orden, incluso ya cumplieron con ciertas actividades en casa y les gustaría relajarse viendo una película, a lo que yo de inmediato decía “no”, porque no era viernes, echando el casete para atrás, sin razón alguna estaba esta regla “inamovible”, no era para nada negociable, ¿qué era lo que yo buscaba? Cuando la puse, mi idea era que entre semana estuvieran concentrados en la escuela y que se dedicaran solo a eso, si con ciertas cosas que los distrajeran, la tele, los juegos, aaaaaah pero ni mencionar una película, si, así, sin sentido, porque se hacía evidente que lo único que estaba logrando era el imponer mi decisión generando por lo tanto un ambiente de incomodidad, y, dicho sea de paso, en este momento no entiendo la finalidad de aquello, seguro tenía mis motivos, pero al menos, esos no aplican hoy.

¿Demasiados anuncios? Disminuir publicidad

Hoy me doy cuenta que, en muchas ocasiones, establecía ciertas reglas que tal vez en un momento tenían fundamento, pero que hoy, ya no lo tienen, además que, algunas de ellas, provocaban cierta resistencia de ellos hacia a mí, molestia e incomodidad, y poco a poco, algo que me dijo mi buen amiga, estaba generando una fisura en el vínculo que había generado con ellos, porque finalmente, su objetivo era complacerme más no hacer lo que ellos deseaban, me queda claro que hay cosas que no se negocian, es mi trabajo como mamá, mostrarles que existen límites y tienen que respetarlos, que existen reglas de convivencia que hay que seguir, pero, también esta, el hacerlo de manera tal, que haya comunicación suficiente en que eso, tiene sentido y que no son cosas, dicho de forma coloquial “sacada de la manga”.

De verdad que este trabajo en el que a veces me estreno, porque las cosas cambian y con la edad ellos van actuando diferente, me sorprendo de aquellas que no tienen mucho sentido, que, si se corrigen con el tiempo y en esta onda de prueba y error, mientras no termine muy tarde, disfrutamos de unas buenas palomitas, una divertida película y una muy agradable compañía.

ACLARACIÓN

La opinión expresada en esta columna es responsabilidad de su autor (a) y no necesariamente representa la postura de AM Hidalgo.