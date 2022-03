Qué noche de los Oscar

El domingo por la tarde noche se llevó acabo la entrega 94 de los Premios Oscar en Estados Unidos, en donde acudieron actores, actrices, cantantes, directores y todos aquellos que se dedican a la producción de las grandes películas que estuvieron nominadas en alguna de las categorías, de los cuales la Academia otorga el premio a lo mejor de lo mejor.

Pero esa noche, como todos ya deben saber estuvo llena de premios y golpes, pues Will Smith, protagonizó uno de los momentos memorables de la noche, cuando se levantó de su asiento y abofeteo al también actor Chris Rock, esto después de hacer una broma pesada sobre Jada, la esposa de Will Smith, en donde se refirió a ella como GI Jane 2, lo que hace referencia al papel que Demi More alguna vez realizó y llevaba el cabello rapado, por lo que le causó molestia a ambos y Will perdió la cabeza en un arrebato de coraje y golpeo a Chris en el rostro.

Cabe resaltar que Jada sufre de alopecia, y ha sido abierta en cuanto al tema de ese problema que a la vez le causa un complejo, pues en esta sociedad, estamos acostumbrados a ver a las mujeres usar una larga cabellera, peinadas de alguna forma llamativa, pero ella teniendo todo para poder comprarse las mejores pelucas para “ocultar” su problema, decidió darle frente y tratar de sentirse segura con ello, para que venga una persona a burlarse de un tema sensible en un evento de ese magnitud, si bien es cierto que todos los chistes y diálogos que se dan en esta premiación son aprobados, este chiste sin duda no lo fue e incomodó a más de uno, tanto el chiste como el golpe que le dio Smith a Rock.

Y no solo ese momento fue incómodo y pésimo, sino también cuando la presentadora Amy levantó a Kristen Dunst, y la llamó “rellena asientos”, despreciándola como actriz, y posteriormente Amy entrevistó a su esposo, cuando ella también era una de las nominadas a una categoría.

Fue una noche realmente inusual para una premiación tan esperada, en donde hubo golpes y humillaciones que tal vez parecen que son chistes pero no hay que normalizar estas acciones porque es “comedia” en nuestra sociedad.

Les mando un abrazo y no hagan comentarios hirientes a los demás, sean empáticos. Hasta la próxima.

