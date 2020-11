¿Qué ocurrió en Cancún?

El aislamiento social provocado por el Covid-19, ha ocasionado opacidad en los 32 estados de la República para reportar el incremento de violencia familiar, feminicidios y asesinatos de niños y niñas, advirtió Causa en Común. Con escasos informes reportados al Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (Sesnsp), indicó que entre los estados con mayor índice delincuencial se encuentran Yucatán, Campeche y Quintana Roo.

Lanzando disparos al aire y al piso. Así salieron a dispersar un grupo de policías municipales de Cancún, una manifestación que llegó la noche del lunes a las puertas del Palacio de gobierno de la ciudad.

La protesta estaba convocada para exigir justicia por los feminicidios ocurridos el pasado fin de semana, cuando dos mujeres fueron halladas muertas en menos de 24 horas, y por la violencia de género que se vive en México.

El Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio (OCNF) recordó que Alejandrina, conocida como Alexis, fue vista por última vez el sábado 7 de noviembre y encontrada sin vida el domingo 8 por la noche en Cancún, situación que motivó la indignación social, ante una situación alarmante de violencia feminicida.

El OCNF resaltó que, de acuerdo con datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNP), de enero a septiembre de este año, “en Quintana Roo se han cometido 58 asesinatos de mujeres sólo 9 se investigan como feminicidio lo anterior a pesar de las características de los asesinatos, como el caso de Alexis, quien fue localizada descuartizada y embolsada en un lugar público”.

En cuanto a las desapariciones de mujeres, el OCNF advirtió que la Fiscalía General del Estado reportó de enero a agosto de este año 79 desapariciones de mujeres, 59 localizadas con vida, tres sin vida y 17 pendientes de localizar.

Con cerca de una docena de feminicidios en la entidad durante el 2020, según datos de la Fiscalía de Quintana Roo, “lo que ocurrió en Cancún fue grave, el Estado respondió a balazos a un grupo de mujeres que protestaban para pedir justicia por un feminicidio, nos parece que usar armas letales no solo viola el derecho a la libre expresión, también da un mensaje de amedrentamiento a la sociedad”, apunta Tania Reneaum.

En un país donde cada día son asesinadas 10 mujeres de media, unos 2.000 manifestantes exigían justicia para Alexis, una joven de 20 años encontrada muerta con signos de tortura durante el fin de semana.

Según el portal Animal Político, justo cuando un hombre encapuchado prendió fuego a una especie de barrera de madera que blindaba las instalaciones, un grupo de policías municipales se abrió paso abriendo fuego al aire a escasos metros de los manifestantes. Llevan uniforme y van encapuchados. Portan además chalecos antibalas y armas largas.

Las detonaciones comenzaron después de que distintos colectivos intentaran entrar en las instalaciones para reclamar a las autoridades la falta de medidas para prevenir los feminicidios y perseguir a los culpables cuando ocurren, informo Efe.

Cuando la multitud salió corriendo, los informadores se quedaron grabando las escenas mientras que los policías locales intentaron "arrebatar teléfonos y cámaras a periodistas presentes", explicó el director para las Américas de la organización Human Rights Watch, José Miguel Vivanco.

En México ser mujer es un riesgo. Puedes ser explotada, violentada, desaparecida y asesinada. ¿Y sabes que ocurre? Nada, no hay justicia y su tus amigos y conocidos salen a exigirla, a los policias se les hace tan facil disparar para callar tu voz. Poco a poco nos están quitando todo, me aterra dejar un México en el que no podamos vivir tranquilas.

Esta manifestación debería hacernos conscientes de lo que está pasando, tener tantas carpetas de investigación abiertas por desapariciones, feminicidios en todo este año es un claro indicador de la inseguridad que se vive. Ser mujer y querer vivir tranquilamente se han convertido en antónimos, tener que caminar con miedo a ser la próxima, no saber cómo protegernos de nuestro propio entorno, y temer cada que sabemos de una desaparición más, observando toda la impunidad y la falta de mecanismos que aseguren nuestra integridad, es lo que vivimos día a día, cuando vamos a la escuela, al cine, con amigos o a nuestros hogares.

El 2020 ha sido el año en el que la represión policial se ha presentado en diversas manifestaciones mediante encapsulamientos prolongados, detonaciones de gas lacrimógeno y petardos.

Esta situación está ocurriendo en el marco de un contexto de extrema violencia hacia la mujer a nivel nacional. En lo que va del año se han registrado más feminicidios que en todo el 2015 y 2016; el 2020 podría ser el año más violento para las mujeres en la historia reciente del país.

El pasado fin de semana, dos feminicidios ocurrieron en Cancún en menos de 24 horas y los cuerpos de las mujeres fueron hallados el sábado y el domingo por la noche. Al gobierno de Quintana Roo se le demandó garantizar el derecho a la libre manifestación y tomar las acciones pertinentes “que contribuyan a la erradicación de la violencia feminicida”, en tanto que a la Fiscalía General del estado, se le exige “acceso a la justicia para Alexis, a través de una investigación pronta y efectiva luego de la desaparición y posterior feminicidio de la joven”.

El OCNF pidió al gobierno “la destitución del secretario de Seguridad y los mandos responsables del operativo que derivó en las agresiones contra las personas manifestantes”.

La red de organizaciones que conforman el OCNF también demandaron una investigación conjunta entre la CNDH y la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Quintana Roo, y tomar “las acciones necesarias para contribuir a las investigaciones sobre las agresiones en la manifestación así como para el esclarecimiento de la desaparición y feminicidio de Alexis”.

"Estos hechos no pueden volver a ocurrir en ninguna entidad ante las manifestaciones de mujeres que exigen justicia por otras mujeres y por querer una vida libre de violencia".

ACLARACIÓN

La opinión expresada en esta columna es responsabilidad de su autor (a) y no necesariamente representa la postura de AM Hidalgo.