¡Que papelón!

Me acabo de aventar uno de esos papelones de mala madre que a ver quién me lo quita.

Llego campante de la oficina, tarde ya, tipo 6 pm, un bribón sentado en la computadora y el otro desaparecido en la tele, entro calmada, muy consciente de que decir y como hacerlo: ¡caramba niños, no puede ser, ninguno ha enviado las tareas, el classroom tiene no sé cuantas pendientes, vean nomás, ¡todo esta tirado! así, bien tierna yo. ¡Plop!

A veces me pregunto, ¿cómo le hacen al fingido en esas películas? Entra la mamá toda ternura, cuadro siguiente, limpia el cochinero, después la ves sentada ayudando a hacer tarea y todos finalmente, ríen mientras cenan.

La vida tiene matices y esos matices imperfecciones, yo tengo imperfecciones, y en esas ocasiones ya no me tomo tan en serio.

Hubo momentos en este papel de maternidad en los que me presionaba y presionaba para que las cosas fueran perfectas, de manera no intencional, creía que todo debía tener un control y que yo era el capitán de ese barco, pero no, no funciona de esa manera, ya se, ya se hay que generar hábito, es cierto, pero en la práctica hay cosas que llevan tiempo y hay que tener y tenerse paciencia.

Hace unos días me encontré una foto de mis niños en la cocina, tendrían tal vez unos 3 y 7 años, el menor lavaba los platos y el mayor prepara “guevito” como decía el, hoy, no es tan diferente, el mayor prepara un rico desayuno y el menor pone la mesa y la quita, pero hay días, como hoy, que pasan otras cosas, en menos de 15 minutos las tareas estaban hechas y las evidencias habían sido enviadas, pero mientras, bueno, digamos que me exalté, alcé la voz y luego sentí culpa, mientras mi esposo estaba en junta y yo pues, les amenicé un poco el ambiente.

Afortunadamente, no hubo daño colateral, ellos saben que en ocasiones “la mamá se enoja” diría el mayor, 12 años por cierto “lo se mamá, vienes cansada pero todo está bien” y eso es, porque desde que eran pequeños, hemos tratado de que sean fuertes emocionalmente, que comprendan que hay buenos y malos días, que a veces, por mucho que se intente, pues, se pierde el control, y yo debo entender también que es mejor evitarse los papelones, pero que también, merezco unas palmaditas en la espalda, porque en general, lo he hecho bien.

Así que cada día es diferente, pero lo que sí creo es que es importante darles herramientas para que puedan estar bien, entender las emociones del otro, ser empáticos pues, claro que tampoco estoy hablando de enloquecer o hacer barbaridades, simplemente entender que los estados de ánimo existen y que hay que aprender a manejarlos.

