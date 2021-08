¿Qué significa la vida sin Messi?

Bienvenidos mis queridos lectores a un número más de esta su columna de confianza. El día de ayer se presentó de manera oficial a Lionel Messi como la flamante incorporación del París Saint Germain, montando todo un espectáculo mediático para darle la bienvenida a quien sin duda es uno de los mejores futbolísticas de la historia.

En el recuento de los daños (como dice la canción) el más afectado fue el FC Barcelona, que no solo pierde a su ícono, sino a los millones de euros que traía su imagen temporada a temporada. Pero, ¿de quién fue la culpa?

Aquí no hay que rascarle mucho a la tierra, pues desde la venta de Neymar Jr al PSG, la dirigencia del entonces presidente del club, José María Bartomeu, se encargó de fichas por cantidades infames a futbolistas que no tenían el mismo nivel que el brasileño, y por si no fuera poco, renovaron futbolistas con contratos faraónicos que no eran acordes a la relevancia de los jugadores.

Según el diario “La Información”, el Barca gasta 532,428 millones de euros en pagar a todos sus deportistas y trabajadores, de estos el 72% está destinado a los futbolistas de la primera plantilla, tendiendo como principal beneficiado al astro argentino.

Como a principios del año se destapó en el diario “El Mundo” que Leo había firmado en el 2017 un salario que le otorgaba cerca de 140 millones de euros anuales, de estos, la revista especializada 'L'Equipe' afirmaba que 50 de estos millones llegaban íntegros al jugador.

Si lo comparamos con el ingreso de sus compañeros de equipo, como Griezman (34 millones), Coutinho (24 millones), Busquets (22 millones) o Piqué (20 millones), puede parecer excesivo, pero agencias como Diagonal Inversiones o Libertad Digital han ahondado más acerca de estos números.

Mientras que la mayoría de sus compañeros son incapaces de amortizar sus sueldos, Messi tiene hasta para repartir. Según informes de las agencias mencionadas, “la pulga” dejaba al FC Barcelona ganancias anuales que oscilan entre los 255 y 300 millones de euros, mismos que, si le restamos el salario del argentino, dejarían ganancias de más de 100 millones al club.

832.000 camisetas vendidas en 24 hs a un valor promedio de 150 € , generó ingresos por 124 M€



El contrato de Messi es de 120 M€ hasta 2024



En 24 hs se recaudó su contrato de 3 años



Si la sola presencia de Messi ya cubre su salario con creces, ¿por qué resultó imposible retenerlo? La respuesta es bastante sencilla. Como ya mencioné con anterioridad, los salarios en el club blaugrana son exorbitados por el simple hecho de que no todos son Leo y no todos aportan a la fiesta, por lo que de las ganancias que generaba Messi para el club, gran parte eran absorbidas por las fichas del resto de la plantilla.

Por ejemplo, de los 34 millones de euros que gana Coutinho al año, el Barcelona no ha obtenido ganancias reales desde su contratación, ni en el ámbito deportivo ni en el económico. Mismo caso de Griezman, Dembelé, Umtiti o Pjanic, jugadores que ganan más de 14 millones anuales.

Así termina una época de oro para el futbol español, donde La Liga tendrá una fuerte devaluación de sus derechos televisivos, el FC Barcelona reducirá sus ganancias por marketing e imagen, la ciudad condal perderá buena parte del turismo que ingresa y en general toda España perderá los cerca de 100 millones de euros que Messi contribuía en impuestos.

Y bueno, también queda el lado sentimental del asunto. Ahí, todos los que amamos este deporte perdemos el romance idílico que pocas veces se ve en el campo, el de un jugador representando al club de su vida.

