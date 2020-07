Mi madre me decía "Ten cuidado". Mejor no andar de noche por las calles. Y fíjate muy bien que cualquier trago que te tomes, te lo sirvan cuando estés ahí delante. A mis hermanos no sé que les dijo, no se si le mortifique que alguna mujer los mate

Ay, Querida Muerte...No, no vengas hoy

Cada 15 segundos, en algún lugar del mundo, una mujer es agredida. En México, 66 de cada 100 mujeres ha enfrentado violencia, de los 46.5 millones de 15 años y más que hay en México, 66.1% (30.7 millones) ha enfrentado violencia de cualquier tipo y de cualquier agresor, alguna vez en su vida, informó el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI).

Estoy cansada de salir todos los días a la calle y sentir miedo de no volver, vivo con la angustia de que mi madre, hermana, primas, tías y amigas desaparezcan, camino volteando a todos lados, aprieto con fuerza mis llaves y corro para llegar a casa.

En México ser mujer es un riesgo. Puedes ser explotada, violentada, desaparecida y asesinada. ¿Y sabes que ocurre? Nada, no hay justicia, los responsables nunca son encarcelados, y en lugar de respetar tu dolor, tu luto, tu muerte, a las personas se les hace fácil CULPARTE, por estar en el lugar “equivocado” en horarios “incorrectos” vestida “indecorosamente”.

Nos desaparecen; violan y matan y a nadie parece importarle, somos un número más en las gráficas, acusan que andabamos en malos pasos y cierran el caso, como si nuestra existencia, nuestra vida no fuera nada. Tan sólo el año pasado, se registraron de enero a junio 914 asesinatos en 17 estados y 3 mil 174 desapariciones de mujeres entre 10 y 17 años de edad, estos casos están para recordamos el grave problema con el que estamos lidiando, puesto que en su mayoría, la desaparición de mujeres está relacionada con crímenes vinculados a la trata de personas con fines de explotación y turismo sexual.

La violencia contra las mujeres en México sigue a la alza, de acuerdo con el informe de Índice GLAC-El Financiero, en los últimos cuatro años los feminicidios incrementaron 111% y su evolución histórica ha registrado un crecimiento constante.

Pero todos siguen necios en negar que la situación es insostenible, que por cada meme que busca hacer mofa de los feminicidios, la violencia de género y las marchas feministas, se enconde machitos que tarde o temprano (de no atenderse) incurrirán en delitos que atenten contra la vida y dignidad de las mujeres.

Es un hecho, la situación en México da escalofríos, como mujeres tenemos que enfrentarnos a un sinfín de retos, comenzando por el de la inseguridad y la alta tasa de feminicidios registrada actualmente, encima de esto, problemas por desigualdades sociales y laborales que representan una gran brecha.

En medio de todas estas cifras e injusticias mujeres fuertes, valientes y empoderadas están creando redes de apoyo. Porque a pesar del miedo hemos podido encontrar refugio en nosotras mismas, porque estamos aprendiendo a cuidar de nuestras hermanas, porque salimos a exigir justicia por quienes faltan, porque apoyamos, escuchamos, resistimos y luchamos.

Gracias por leer. Te comparto la recomendación musical de esta semana.

