¿Quién ganará la encuesta de Morena?

El presidente de Movimiento Regeneración Nacional (Morena) en México, Mario Delgado Carrillo prácticamente destapó al senador, Julio Menchaca Salazar como su candidato a la gubernatura de Hidalgo, a renovarse durante 2022.

En el tercer informe de actividades legislativas del senador hidalguense, que estuvo caracterizado por su herencia o carga genética priista, el dirigente nacional incitó a la concurrencia a decir el nombre de quien habrá de abanderarlos.

Frente a los también aspirantes Francisco Xavier Berganza Escorza y Abraham Mendoza Zenteno, el presidente partidista dejó que la masa respondiera “Julio, Julio, Julio” para asegurar que en Morena la gente es quien decide.

Luego, por si este mensaje no comprometiera ya al presidente de la Junta de Gobierno del Congreso de Hidalgo y al delegado de los programas del Bienestar, el coordinador de los senadores de Morena, Ricardo Monreal tomó turno.

El zacatecano pidió a la militancia no dividirse y ya loco de contento aseguró que Hidalgo será de Morena y en alusión a la actual administración dijo que van a tener que necesitarse para que sea una transición aterciopelada.

Hasta aquí puro júbilo con el evento donde Delgado y Monreal hicieron el trabajo político discursivo, pero a las afueras del lugar estuvo colocada una manta que decía ¡Un fundador será gobernador! en alusión a Abraham Mendoza.

Acto seguido, el rijoso presidente de San Salvador, emanado de la CNTE y miembro fundador de Morena en Hidalgo, Armando Azpeitia Díaz apareció en redes sociales para cuestionar si un senador o un fundador será gobernador.

“¿Quién tendrá la última palabra, las bases o las burocracias?... Me da la impresión que la clase política no cambia, no aprende a ser de izquierda, los mismos rituales, estilos y estereotipos”, sentenció el alebrestado alcalde.

Y es sabido que Mendoza no gana una encuesta, la gente ni siquiera sabe que existe, pero Menchaca anda más o menos por las mismas, el único conocido y no precisamente para bien es Francisco Xavier, pero esto se decide en la mesa.

¿Teoría conspirativa?, solo hay que recordar la selección de candidato a la alcaldía de Pachuca, ganada en una encuesta que nunca existió por el más gris de los perfiles, pero vinculado a Arturo Herrera, el investigador Pablo Vargas.

MENCHACA vs MENDOZA

Para quienes por su juventud no tuvieron oportunidad de presenciar un mitin al más puro estilo priista, ahí está el informe de Julio Menchaca, que ni la pandemia de COVID impidió y deja la impresión que Morena tiene ya candidato al gobierno de Hidalgo y que será el expriista arropado por el bloque del canciller Marcelo Ebrard. Solo falta que Abraham Mendoza, por débil que parezca, termine de dar un paso al costado junto con el bloque fundador, que no son muchos, pero sí montoneros y hay que recordar que el delegado está vinculado a Gerardo Sosa, que aunque fuera del PRI nunca ha ganado, todavía tiene dinero y estructura.

ACLARACIÓN

La opinión expresada en esta columna es responsabilidad de su autor (a) y no necesariamente representa la postura de AM Hidalgo.

Opinión en tu buzón Deja tu correo y recibe gratis las columnas editoriales de AM, de lunes a domingo

Las noticias de AM en

Síguenos