Seguramente, muchos se lo han cuestionado, ¿Qué estamos haciendo hoy para ser lo que queremos ser mañana? Puede ser, en un corto, mediano o gran plazo, por eso me refiero a los años…

Podemos ser quien queramos ser, mediante nuestras decisiones se ira definiendo lo que queremos ser a futuro, pasaremos por dificultades y por momentos agradables, pero estas emociones no definen nuestro carácter.

El carácter se forja de acuerdo a la voluntad, con nuestro esfuerzo, con aquellas cosas que no son necesariamente las que queremos.

Lo más curioso, es que mientras pensamos en lo que más estamos sufriendo, es cuando más nos acercamos a la libertad, en cualquier índole que nos este apretando, más nos acerca a la bondad que también incluye la vida para nosotros.

Somos merecedores de lo mejor, ¿Qué es lo mejor? Cada quien sabe, lo digo honestamente, lo que es bueno para ti, quizás no sea bueno para mi, ni para nuestro prójimo.

Porque no hay una fórmula, no hay una varita mágica, ni el hilo negro, solo dedicación para obtener resultados.

Entonces, retomando ¿Quién quieres ser en unos años? Yo quiero ser una persona de la cual, la gente se sienta contenta con mi humilde presencia, con mi convivencia, con mi compañerismo, con mi amistad, con el amor de pareja, con toda mi familia.

Me gusta mirar la nobleza y sabiduría de mi madre, la mediación y el carácter tan firme que tiene mi padre, la salud emocional que tiene mi hermana, el crecimiento personal y laboral de mi hermano, la paciencia y espiritualidad que tiene mi esposo, la amistad incondicional de mis dos mejores amigos, todo esto integrándolo como algo único en mi.

Quiero ser la mejor versión de mi misma, salirme de mi zona de confort, retarme sin miedo al fracaso, si me caigo en ese momento me levantaré, quiero dar pasos pequeños pero firmes, donde ya no quede nada, ni espacio ni duda para mirar el pasado, quiero estar en el presente, planeando el futuro con la flexibilidad, de que no cuento con el control sobre todas las cosas.

Quiero llegar a ser lo mejor posible en lo que soy, ¿ambición? No, solo visión, quiero atreverme a soñar, quiero luchar por esos sueños, quiero dar lo mejor de mi, quiero saber que, en cada oportunidad, me quede en la raya, quiero dar mi máximo, quiero hacer lo que la vida me determine, pero sobretodo, quiero estar para la gente que me ama y amo en cada instante que me necesiten.

Quiero ser comprensión conmigo misma, no juzgarme tan fuerte, pero si corregirme, quiero ser comprensión con los demás, con el entorno, quiero ser libre de cualquier atadura mientras este camino me conduzca a mi más alto bien.

