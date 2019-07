Receta infalible para el “fracaso”

Así es, tal cual lo pudiste leer, por lo que si tus expectativas de vida únicamente apuntan a quedarse en la tan agradable y seductora zona de confort, estas palabras no son para ti, pues si continuas leyendo es muy probable que fracases en tu misión.



Influenciada por el entorno social, el contexto, las tradiciones y costumbres de mi país, las aspiraciones de mi vida estaban enfrascadas en pertenecer, imitar y convertirme en una más , fue así como fui conociendo a un sinfín de personas que no estaban a gusto con su entorno, que generaban problemas alrededor de ellas, desde las vecinas y parientes que opinaban y criticaban el modo de vida de los demás, hasta el jefe que buscaba la manera de humillar a sus empleados para sentirse grande, y realice una teoría al respecto, primero pensé que era porque la gente no era feliz, pero en realidad no se puede ser feliz todo el tiempo y causar problemas cuando no lo eres, después pensé que era la educación, porque conviví con muchos niños que desde pequeños ya perfilaban para convertirse en esa vecina o ese jefe, el chiste es que no quería ser una más por lo que decidí vivir, vivir diferente, vivir para mí, y aunque sé que no tengo la verdad absoluta, lo cierto es que hoy en día mi teoría contempla el empirismo como una de las causas principales de este modo de vivir de la mayoría, claro con un pequeño porcentaje de las dos teorías anteriores, y es que para mí los seres humanos somos como un Smartphone de última generación, para el cual requerimos un manual completo que nos ayude a utilizarlo, de otra manera limitamos sus capacidades, e incluso bloqueamos algunas de sus aplicaciones, estos aparatos son herramientas que no son buenas ni malas en sí mismas, depende la manera en que se usen.



Así tal cual no critico a quien usa su teléfono solo para hablar o mandar mensajes, es respetable que hayan decidido no explotar su potencial al máximo, ni a quien solo lo ocupa para jugar, de acuerdo a lo antes mencionado y siguiendo con esta teoría quiero compartir algunos ingredientes primordiales para el uso de su teléfono, o vida.

Conócete

Suena fácil ¿no?, y no me refiero a que conozcas cosas de ti como tu color favorito o tu nombre, hay que ir un poco más allá, el entender por qué actúas como lo haces, por qué tienes esos miedos, por qué no toleras ciertas circunstancias, conócete, aprende que situaciones debes superar, cuales debes evitar, conoce tus fortalezas y debilidades, pero sobre todo cuestiónate, tienes que dejar de suponer, y no lo niegues está comprobado que al menos en México la mayor parte de los consumidores de aparatos eléctricos, no lee el manual antes de usarlo, comienza a usarlo y es hasta el momento cuando en realidad necesita resolver una problemática cuando consulta que hacer al respecto y no siempre en el manual, muchas veces se deja llevar por el consejo de alguien que haya pasado por lo mismo , así que hay que buscar el manual, probablemente una terapia, o un profundo ejercicio de autoconocimiento ayuden.

Celebra quien eres

Ya te conoces, al menos ya leíste la portada y el índice del manual para conducirte en la vida, ahora celebra esas ventajas que tienes, lo analítico, lo artista, lo científico, todo aquello que te hace sentir bien contigo mismo, celebra que tienes oportunidad de cambiar o mejorar todo, celebra tus diferencias, y tus aciertos, como todo aparato nuevo este Smartphone que estas descubriendo viene equipado con grandes novedades diseñadas para facilitarte la vida.

Arriésgate

Si se escucha muy complicado y más cuando tienes responsabilidades como una casa, una familia, dependientes económicos, etc., pero créeme en ocasiones es necesario, dejar esa zona de confort, olvídala solo te está estancando, arriésgate, si ese trabajo, esa pareja, esos amigos, no te hacen estar bien, piensa porque estás ahí, normalmente la respuesta siempre es miedo, miedo a estar solo, miedo a no volver a encontrar otra pareja, miedo a quedarte sin dinero, miedo a no encontrar otro trabajo igual ( ojalá no encuentres otro trabajo igual) miedo a la soledad, aquí es cuando les comento una de mis frases favoritas, ¿pues cuanto crees que dura la vida?. Cambia los sonidos, el color el tamaño de letra, pon una imagen que te guste, bloquea lo que no te guste o te acabe la batería, diseña está vida a tu modo.

Vive tus consecuencias

Ya te arriesgaste, no te miento el principio como cualquier cambio será difícil, es un paso largo, tienes que adaptarte, pero déjame decirte que no hay cosa peor que no moverse y que no pase nada contigo, vive tus consecuencias, positivas y negativas, disfrútalas, súfrelas, y reconoce cuando te equivoques, pide perdón si es necesario, procura hacer las cosas lo mejor posible, sin dañar ni lastimar, se claro, habla con la verdad, se honesto, recuerda que si cargas muchas aplicaciones piratas es probable que dañes tu equipo, si molestas a los demás con tus mensajes probablemente te bloquearán, si navegas en páginas peligrosas probablemente te infecte un virus.

Estos son solo algunos puntos que te ayudarán a fracasar en la lucha por ser una persona más igual a los demás.