Recorrido musical por Reino Unido (parte 1)

Si un país del mundo está plagado de destinos turísticos atractivos para los adictos a la música, ese es Reino Unido, lugar que durante décadas ha sido cuna de innumerables leyendas de la música, principalmente de rock y pop; basta con mencionar a The Beatles, Queen, The Rolling Stones, Sting, Elton John, The Smiths, The Cure, Radiohead, Amy Winehouse, Blur, Gorillaz, Oasis, Muse, Adele, Robbie Williams, Spice Girls, Ed Sheeran y Sam Smith, entre muchos, muchos más, la lista es interminable.

Precisamente, en este espacio repasaremos algunos de los sitios obligados en los que todo melómano debe hacer parada si está de visita por Reino Unido.

Desde que pisas Londres la música te invade, encuentras músicos urbanos en cada esquina, sobre todo a lo largo de The Queen’s Walk, a orilla del Támesis, donde está el enorme London Eye; si tienes la suerte de toparte con Charlotte Campbell, no pierdas la oportunidad de detenerte unos minutos para apreciar su enorme talento y hermosa voz.

Ya instalado en Londres, lo primero que debes visitar es el icónico cruce de cebra en Abbey Road, donde el 8 de agosto de 1969 Ian McMillan tomó la célebre foto para la portada del álbum de The Beatles que llamaron igual que aquella calle, esto a unos pasos de los entonces EMI Studios, en donde el cuarteto de Liverpool grabó gran parte de su música. Este hecho ha convertido a ese cruce peatonal en el más famoso del mundo y ahí, todos días cientos de fans hacen fila para tomarse una foto cruzando como lo habrían hecho The Beatles hace 50 años. Los EMI Studios cambiaron su nombre a Abbey Road Studios en 1970, después del gran éxito del álbum y siguen en funcionamiento hasta la fecha; los turistas se han encargado de dejar toda la barda y reja rayadas con mensajes para The Beatles, pero los estudios no están abiertos para el público en general; sin embargo, en el edificio contiguo tienen una tienda para aquellos que quieran llevarse otro recuerdo además de su foto cruzando en la esquina.

También en Londres debes visitar Garden Lodge, en 1 Logan Place, la mansión donde Freddie Mercury pasó sus últimos días y ahora, a falta de una lápida o urna en donde rendirle honores, ya que Mary Austin es la única que sabe en dónde están depositadas o fueron esparcidas las cenizas de Mercury, en un ambiente casi solemne, los admiradores del talentoso cantante, cada día llenan la puerta de flores, fotos y mensajes para su ídolo.

Asimismo, del otro lado de la ciudad, en Camdem Town, se encuentra la casa en donde la reina del soul, Amy Winehouse, pasó gran parte de su vida y donde el 23 de julio de 2011, falleció a los 27 años de edad, convirtiéndola en la más reciente integrante del club de los 27. La casa está ubicada frente a un parque y los fans han convertido un árbol situado al cruzar la calle justo frente de la puerta en un verdadero altar para Amy, en donde, como a Mercury, le dejan flores, fotos, mensajes y juguetes para rendirle tributo.

Tampoco puede faltar una cerveza en el Hard Rock Cafe de Hyde Park Corner, que resulta ser el primero del mundo, fundado en 1971 y que se hiciera famoso por su decoración con artículos de culto del rock, luego de que en 1979, Eric Clapton, quien era un cliente habitual, comenzara la colección con la donación de una guitarra “Red Fender Lead II”, misma que aún sigue exhibida en la contrabarra. Cruzando la calle, está la clásica tienda de recuerdos de cada Hard Rock Cafe, pero esta tiene la peculiaridad de tener en el sótano una cámara acorazada denominada “The Vault”, que guarda, a menara de museo, algunos de los más grandes tesoros de la colección privada de los Hard Rock Cafe.

Además, hay que darse una vuelta por el museo Handel & Hendrix in London, que está dedicado al compositor barroco alemán nacionalizado británico George Frideric Handel y al guitarrista estadounidense de rock Jimi Hendrix, quienes coincidentemente vivieron en los números 25 y 23 de Brook Street respectivamente, solo separados por una pared y 200 años. Ahora, ambas casas fueron convertidas en un museo que rinde tributo a la vida y obra de estos dos grandes exponentes de la música.

Así, la próxima semana, en este mismo espacio, daremos una vuelta por Liverpool, la pequeña ciudad que The Beatles puso en el mapa y hoy es visitada por miles de fanáticos de esta gran banda que sin duda cambió la música y marcó la historia.

