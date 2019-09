Recorrido musical por Reino Unido (parte 2)

Retomando el tour musical de la semana pasada por Inglaterra, aun hay, para aquellos que sean realmente fans de The Beatles, una parada más que hacer en Londres antes de partir hacia Liverpool. Hablo del edificio que fuera la sede de Apple Corps, es una corporación fundada en 1968 por los cuatro beatles y en el que hace 50 años, para ser exactos, el 30 de enero de 1969, en su azotea se dio el mítico último concierto de la banda más popular de la historia. Y digo que hay que ser un verdadero fanático ya que en la actualidad se trata de la sección infantil de una popular marca de ropa. Salvo algunos artículos de colección exhibidos dentro de un par de vitrinas en el vestíbulo, la sensación de caminar por los mismos pasillos que recorrieron John, Paul, George y Ringo, una pequeña placa azul en la fachada y tener el honor de mirar hacia arriba e imaginar a The Beatles tocando en vivo por última vez, lamentablemente, no hay mucho más que ver ahí.

Ahora sí, trasladémonos hasta Liverpool, una pequeña ciudad a orillas del río Mersey, famosa por ser el lugar que vio nacer a The Beatles. Un consejo que puedo darte, es que si vas a viajar de Londres a Liverpool, lo hagas por tren, ya que aunque los autobuses son mucho más económicos, el viaje oscila entre las 6 y 9 horas, dependiendo la línea; cuando vas con el tiempo medido, perder casi un día entero en los trayectos de ida y vuelta es mucho sacrificio. Un segundo consejo es que pernoctes ahí, hay muchos hoteles bastante accesibles y cómodos; aunque en realidad no necesitas más de un día completo para devorarte Liverpool, no querrás dejar pasar la oportunidad de disfrutar de su vida nocturna.

Una vez instalado en Liverpool, antes de sumergirte en un submarino amarillo hacia las profundidades de Beatlelandia, te recomiendo que hagas la primera parada en The British Music Experience, un impresionante museo interactivo dedicado, principalmente pero no exclusivamente, al rock y pop británico. Situado en la planta baja del edificio Cunard, frente al río, cuenta con más de 600 artículos y 6000 videos e imágenes que relatan la historia de la música popular en Gran Bretaña desde 1944 con grandes exponentes del jazz y el blues, hasta la fecha, incluso con una sección dedica al reality show musical The X Factor.

En este museo podrás encontrar, por ejemplo, la puerta original de Apple Corps, llena de mensajes de los fans para The Beatles, entre los que destaca con letras grandes “Get Back”; también están los manuscritos originales de grandes clásicos contemporáneos como “Yellow” de Coldplay y “Wonderwall” de Oasis; los cinco atuendos más representativos de las Spice Girls, el traje de Ziggy Stardust de David Bowie, el vestido que Amy Winehouse usó para el video de “Tears Dry on Their Own”; guitarras de artistas de la talla de Keith Richards, Bill Wyman y Brian May, entre muchas joyas más.

Por si fuera poco, al centro tiene un pequeño escenario en donde cada hora hay presentaciones holográficas de estrellas como Mercury y Boy George; video reseñas de cada época narradas en voz de productores, músicos y críticos especializados; un estudio interactivo patrocinado por Gibson, en donde puedes tomar lecciones grabadas por expertos de una gran variedad de instrumentos, como guitarra, bajo, piano, batería, sintetizadores y hasta ukulele; vivir la experiencia de grabar un tema con tu voz en una cabina profesional, un área de estimulación musical para niños y, desde luego, la tienda de suvenires.

Saliendo The British Music Experience, a unos pasos te toparás con las icónicas estatuas del Cuarteto de Liverpool, una foto ahí es obligada. No muy lejos se encuentra The Beatles Story, un museo dedicado enteramente a la banda que puso a Liverpool en el mapa, desde sus inicios como The Quarry Man hasta lo que hicieron los cuatro integrantes luego de la disolución del grupo; todo el museo caminas por réplicas de las calles más emblemáticas, los estudios de grabación, la habitación blanca donde Lennon grabó “Imagine”, hasta del interior del avión en el que llegaron por primera vez a Estados Unidos, y desde luego, The Cavern, como se encontraba en ese entonces.

Pero si ya estás ahí, tienes que tomarte una cerveza en el auténtico The Cavern, autodenominado como el club más famoso del mundo, y no exageran. La vibra en el lugar es asombrosa, todos son amigos en las profundidades (literalmente) de The Cavern. Ahí, hoy con dos escenarios; el original, pequeño pero con una excelente acústica y uno nuevo mucho más grande; cada noche cientos de fans se reúnen a celebrar la trayectoria The Beatles. Hay música en vivo todo el tiempo, con una banda tributo diferente cada hora desde el medio día, provenientes de todas partes del mundo. Tuve la suerte de toparme con Casablanca, una extraordinaria banda originaria de Chihuahua que encendió todo el lugar con su energía y pasión en el escenario.

Además, podrás tomar uno de la infinidad de tours que te llevarán por todos aquellos lugares que The Beatles, a través de su música, se encargaron mitificar, tales como Strawberry Fields, Penny Lane y todas las casas en donde Johnn Lennon, Paul McCartney, George Harrison y Ringo Starr crecieron y compusieron la gran mayoría de sus canciones.

Sin duda, se trata de una viaje que todo melómano debe hacer alguna vez en la vida.

REDES:

Facebook: /MelomanoRadio

Twitter: @MELOMANO_radio

Instragram: melomano.media