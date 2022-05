¿Recuerdan cuando Pachuca era segura?

Poco antes de terminar la universidad empecé a trabajar en Pachuca. Tenía un horario poco convencional en el que salía entre la medianoche y una de la mañana. Principalmente por no tener dinero para pagar taxi a diario y además porque en verdad me gustaba, al salir volvía a pie a mi casa.

Hacía aproximadamente 45 minutos de camino desde avenida Juárez hasta el fraccionamiento El Palmar. Pronto me acostumbré al recorrido entre las luces de algunos autos y uno que otro transeúnte que, como yo, probablemente se dirigía a su casa o que incluso disfrutaba de un paseo con su perro, lo cual era muy común, al menos en el tramo que recorría.

En ese mismo trayecto no era raro ver mujeres que, de nuevo, probablemente volvían a casa o caminaban con su mascota alrededor de medianoche, la mayoría de ellas al verme caminar sobre la acera prefería cambiarse a la de enfrente para seguir su andar, lo cual era acto del más básico sentido de prevención al que las hemos acostumbrado; por mi parte, en cambio, en los casi dos años de esa andanza nunca tuve el impulso ni la necesidad de hacer lo mismo. Circunstancias (obvias) distintas.

Cuando hablaba de esa cotidianidad con personas originarias de Pachuca me miraban con asombro y preguntaban si no me daba miedo, si no me había pasado algo; salvo un par de incidentes que poco después fueron más graciosos que peligrosos, en realidad no podría decir que en algún momento estuve en riesgo. Eso fue entre 2006 y 2008.

15 años han pasado desde entonces y aunque ya no ando el mismo camino y pocas veces lo hago a esas horas en alguna otra zona de Pachuca, ya no puedo hacerlo con la ligereza de entonces, con paso relajado y audífonos en los oídos. Ya no encuentro, por ejemplo, personas paseando perros a la mitad de la noche ni adultos descansando del calor en una banca cerca de sus casas.

Desde entonces muchas cosas son distintas, la capital de Hidalgo y sus alrededores han crecido enormemente, hay muchísima más gente que antes; además, en materia de seguridad las cosas no han ido bien en el país ni en el estado.

Tras ausencia de unos cinco años volví a la capital hidalguense en 2018, desde entonces descubro a diario y con tristeza, a veces con asombro y otras con el más profundo desamparo, que la ciudad es cada vez más hostil y de a poco rebasa sus circunstancias: el domingo 1 de mayo en una balacera en el centro de Pachuca fueron asesinadas cuatro personas, una más resultó herida.

Hasta hace muy poco, cuando de vez en vez se conocía de algún hecho violento en Pachuca o su zona conurbada, autoridades insistían que en se trataba de violencia importada de otros estados, especialmente del Edomex. Aquí eso no pasa, nosotros somos gente de bien, se leía entre líneas. Persistían también en que aquí no existía el crimen organizado que se extiende sin control en otros estados… ¿lo seguirán diciendo?

