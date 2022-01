Reflexionando

Ahora sí, dispuesta para los momentos de reflexión de este 2021, ¡que ansía! Aquí en el lugar donde ando, la música esta con todo, mis hijos disfrutando y yo, regalándome unos minutos para escribir.

Hace unos días andábamos checando la carta a los Reyes Magos, cada quien diciendo que le gustaría que le trajeran, ellos juegos para la consola, mi esposo cosas para el ejercicio y yo, planeando mi cita para otro tatuaje, finalmente, cada quien sus gustos; me doy cuenta que, pasando los años, se vuelven menos exigentes en sus obsequios, los siento más conscientes y por lo mismo, es un poco más leve, aunque el menor cambia de opinión de lunes a martes o de jueves a sábado.

¿qué me deja este año en la maternidad?

Ojalá fuera tan sencillo, porque se nutre de todas las emociones de cada día y pues han sido 365 días bastante diferentes, desde entender que la escuela virtual nos dejó de todo, aprender que los lápices y colores también se pierden en la casa, que el pegamento se acaba muy rápido, que sacan punta con bastante regularidad, me di cuenta de cómo son mis hijos como alumnos, si participan o no en clase, y el cómo lo hacen, qué dicen y que no, además, al menos en su caso, necesitaban de compartir y jugar de manera presencial, que retomaron eso de a poco y les funciono, que de verdad lo necesitaban, ellos…y nosotros.

Que este año de pandemia fue diferente, el cubrebocas forma parte del guardarropa y que se convive con precaución, pero sin tanto encierro, sí les enseñamos bien a cuidarse y a vivir en esta nueva realidad, finalmente cada familia o persona lo vive a su manera y se respetan todas las opiniones, lo importante para mí, es, que ellos están bien y están sanos.

Puedo decir, que me he dado cuenta de que necesito tomar las cosas con calma, me saturo y pierdo el control de mi comportamiento, digo, no enloquezco ni ando golpeando por todos lados, simplemente me amargo, con cara de desagrado y eso no está bien, así que me comprometo a estar más alerta para evitar aquello.

En este año, entre enfermedades nuevas y otras ya conocidas pero manejadas, sillas vacías que nos han dejado amigos y familia, hay sensaciones encontradas de gratitud y de nostalgia, de la compañía, de los momentos, del aprendizaje, del análisis, del autoconocimiento, muchas palabras y espero que muchas acciones, tanto por venir como las que se dejan en el camino.

No cabe duda de que, si se abren los ojos bien, si pongo atención en lo importante y no en lo urgente me sorprendo, veo risas, inocencia, creatividad, tristeza, amor, enojo, muchas emociones y muchos momentos, que este año estuve presente de muchas formas, a veces en el trabajo con videollamada supervisando la tarea. Me gusta ser apapachadora y los abrazo cada que puedo y eso es algo que mientras se pueda lo seguiré haciendo, ya crecerán y no podré andar haciendo eso en público, el mayor dice que si, aunque tengo mis dudas, mientras no lo vean los compañeros de clase.

Este año empecé a escribir esta columna, me da oportunidad de compartir lo que pasa por mi mente y luego reflexiono a solas, el por qué prefiero botas de unos años para acá, espero continuar con ésta aventura porque esto de la adolescencia se estima interesante, hoy entendiendo sus cambios repentinos de ánimo, las molestias y las alegrías, el aprender a estar presente de alguna forma -porque dicho sea de paso, también me desespero- pero en fin, que este 2022 traiga mucha salud, mucho amor y muchas experiencias bellas.

Opinión en tu buzón Deja tu correo y recibe gratis las columnas editoriales de AM, de lunes a domingo

Las noticias de AM en

Síguenos