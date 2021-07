Refuerzos para la UIF

Si alguien ha destacado dentro de los 3 primeros años del mandato del Presidente del Ejecutivo, ha sido el Titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, Santiago Nieto Castillo. Su labor al frente de dicha dependencia, se ha caracterizado por generar estrategias de investigación que permiten la identificación de dinero ilícito, en su mayoría emanado por temas de corrupción gubernamental, trata de personas y crimen organizado por destacar algunos.

Este último es quien se ha visto severamente afectado, derivado de la investigación y congelamiento de cuentas a importantes líderes de este sector, sin embargo claro está, que los resultados esperados aún tienen un largo camino que recorrer y recientemente llega un importante refuerzo para la UIF en su campo de acción denominado “Guardia Financiera”.

La creación de la Guardia Financiera se consolida como parte de la Estrategia Nacional de Seguridad Pública 2018-2024, con la finalidad de combatir el ámbito financiero del crimen organizado. Como es de conocimiento tanto la UIF como la Fiscalía General de la República son los órganos encargados de investigar y prevenir delitos, pero sobre todo procurar que estos no queden impunes, por lo que de acuerdo con Santiago Nieto, la reciente consolidación de la Guardia Financiera tendría facultades de persecución e investigación, fortaleciendo la labor de inteligencia, sumando esfuerzos con la Fiscalía General de la República a través de las investigaciones realizadas por la misma UIF, para garantizar las pruebas necesarias para demostrar los delitos de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo.

México se posiciona de esta manera a nivel internacional con la creación de este mecanismo, ya que el país Italiano fue pionero con la Guardia Financiera, con sede en Roma y unidades altamente especializadas y por palabras del propio Santiago Nieto, este ente se vuelve efectivo para responder ante delitos fiscales y financieros de la delincuencia organizada y también de la corrupción política.

El pasado mes de junio concluyó la primera etapa de capacitación de 106 elementos que integraran la Guardia Financiera a través de temas como el sistema financiero mexicano e integración de la lista de personas bloqueadas como mecanismo eficaz para el combate al lavado de dinero y corrupción.

Es de conocimiento público que la relación entre el Fiscal General y el Titular de la UIF no es del todo cercana, por lo que la creación de este mecanismo intermediario entre ambas, podría generar importantes resultados que subsanen las diferencias que existen entre ambos titulares para fortalecer la estrategia contra el crimen organizado y el control de la corrupción. Si bien se tiene previsto que la consolidación de la Guardia Financiera suceda al final del sexenio, es de reconocer el esfuerzo que se está realizando para dar golpes importantes y certeros en las finanzas de los criminales y corruptos ya que la estrategia de “abrazos y no balazos” hasta el momento no nos genera ningún tipo de seguridad como ciudadanos y mucho menos está generando resultado positivos.

Se espera que la consolidación de la Guardia Financiera a través del fortalecimiento y la capacitación de integrantes de la Guardia Nacional muy de la mano del país Italiano se reflejen en resultados tangibles para los ciudadanos en materia de seguridad y control de la corrupción. No hay duda que la expectativa es grande y el trabajo para el titular de la UIF se intensifica pero también se consolida al frente de la Unidad de Inteligencia Financiera.

ACLARACIÓN

La opinión expresada en esta columna es responsabilidad de su autor (a) y no necesariamente representa la postura de AM Hidalgo.