Regreso a clases, ¿SNTE dobló las manos?

La sección XV del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) abrió el zaguán para regresar a clases presenciales en Hidalgo, tal como ordena el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, su aliado político.

El dirigente sindical en la entidad, Luis Enrique Morales Acosta dirigió un videomensaje, que respalda el dictado del mandatario nacional, para regresar a las aulas a las y los niños a partir del ya muy próximo lunes 30 de agosto.

Sin importar que la vacuna aplicada al magisterio hidalguense está ya a punto de caducar, el líder apura el retorno a las aulas bajo el matiz de convocar a un diagnóstico para identificar qué planteles están en condiciones de volver.

Amenaza que la ausencia escolar pone en riesgo el empleo de las y los docentes, los más afectados durante ciclo escolar y medio que han trabajado a la distancia a consecuencia de la mortífera pandemia del llamado COVID o coronavirus.

Ya encarrerado, supuestamente preocupado, apela a los problemas emocionales que el aislamiento ha generado en el estudiantado, así como a la complejidad pedagógica que implica el método de enseñanza-aprendizaje a distancia.

Eso no se niega, la falta de convivencia entre los infantes tendrá consecuencias sociales aún no determinadas completamente y seguir una clase a través de una computadora, en el caso de los privilegiados, es cansado, antipedagógico.

Aquí el problema es la falta de garantías para el regreso a clases presenciales, que se ordena justo cuando los contagios entre infantes van en aumento, pues hace año y medio se trataba del grupo etario que representaba menor riesgo.

Solo se habla del regreso a clases, pero no de cómo lograrlo, se habla de la seguridad en el aula, pero no de los riesgos en el traslado, en el transporte público o en las calles mismas, en la movilidad obligada y siempre desmedida.

En tanto, representantes de la sección XV del SNTE sostienen reuniones para instruir a directivos de planteles sobre el llenado de tres formularios que deberán contener “información verídica” para conocer las condiciones laborales.

Por mucho que se pretenda, en las escuelas públicas principalmente, el sobrecupo impide aspirar a que las y los menores se presenten con sana distancia, ingieran sus alimentos con seguridad y puedan lavarse las manos, pues ni agua.

Hace una semana el gobernador, Omar Fayad advirtió que el regreso a las aulas será hasta que haya condiciones, pero según notas informativas, la representación de Hidalgo en la CONAGO dijo que se suma al regreso ordenado a clases.

COMO EL BORRAS

Que la vida debe continuar, pues no existe otra alternativa, que el virus llegó para quedarse y la niñez debe enfrentarlo como a muchas otras enfermedades, debe ser, pero preocupa que a una semana de su ansiado retorno no exista estrategia alguna y alarma que países serios, como Israel, lo han intentado ya fallidamente. Es vergonzoso que el llamado del SNTE, al cuarto para la hora, provenga de su alianza política con López Obrador, no por una preocupación pedagógica. Corto de ideas, el mandatario encuentra en el regreso a clases la manera de reactivar la economía, no importa cuántos mueran, y la autoridad estatal no va a contradecirlo.

ACLARACIÓN

La opinión expresada en esta columna es responsabilidad de su autor (a) y no necesariamente representa la postura de AM Hidalgo.

