Regreso a clases seguro

El domingo 15 de agosto, a través de un video en sus redes sociales, el gobernador Omar Fayad Memeces anunció que se regresará a clases hasta existan las condiciones necesarias, ya que en Hidalgo hay un alto número de personas contagiadas por Covid 19 y sus variantes, lo que catalogó como un récord histórico de personas infectadas en el estado.

Efraín Benítez, secretario estatal de Salud, señaló que el sábado anterior fue el día de mayores contagios, con una estadística de 505 casos y un récord de pacientes activos de 3 mil 57.

La situación por la Covid-19 mantiene en alerta a la entidad, debido a que la cadena de contagios se ha incrementado, por lo que las autoridades de salud y gubernamentales han hecho un llamado a reforzar las medidas de autocuidado personal.

Entre las acciones que se han puesto en marcha en Hidalgo es la vacunación universal, con lo cual se tiene ya una semana en que los jóvenes de 18 años de Pachuca, Mineral de la Reforma, Tula, Tepeji, entre otros puntos, han sido inmunizados.

En mi opinión, considero que aún no se debe regresar a clases (aunque el gobierno federal opine lo contrario), ya que no se cuenta con las medidas necesarias para el retorno seguro. Si yo tuviera hijos ni loco los mandaría a la escuela.

Muchas personas con las que he hablado no creen en las vacunas, el nivel de vacunación es bajo en el país, y la mejor forma de protegerte a ti y a tus seres queridos es vacunarte, si tienes la oportunidad hazlo y sigue la medidas de sana distancia, no salgas si no es necesario; la fiesta puede esperar.

Como en cada columna te mando un fuerte abrazo, y te invito a seguir las indicaciones de sana distancia. Hasta la próxima.

