Resulta que la pregunta del día es: ¿qué tanta complicidad tengo con los bribones?

El vínculo con los hijos es complicado cuando tienes algunos pensamientos preconcebidos de lo que según, debería ser una relación con ellos, escuche a algunos terapeutas decir “como papás, los hijos no son tus amigos debes educarlos y no permitir que ellos te vean como iguales"y otros "los hijos deben verte como parte de esa tribu que forman en la vida", y de pronto la cabeza se divide, pero, como siempre, mejor busco "el equilibrio" en mi perspectiva, eso siempre saldrá bien.

Analizando el día a día, me parece que si me gustaría que ellos vieran ese vínculo que permite cierta complicidad en nuestra relación, que me contarán cosas no como nivel de amigos, pero si, que creemos esa sensación que genere confianza, la verdad, es que no es algo que hubiera pensado antes, lo hago ahora que el mayor, esta en edad de experimentar cosas nuevas, salidas, sentirse atraído por ciertas personas de su grupo, en fin, buscar nuevas emociones, creo, siendo sincera que tengo varias áreas de oportunidad, he sido muy estricta en las cosas que según yo educan, dejando a un lado, las que acercan.

Jugar juntos, ver películas de su agrado, las que siendo honesta a veces me parecen bobas y es ahí en donde debo darme la oportunidad de tener esa cercanía, aprovechar los momentos en los que se pueden construir los lazos para que siendo mas grandes, confíen en mi, se acerquen y pueda apoyarlos a salir de algún atolladero.

Hoy, pienso en eso, como lo importante en esta etapa, me preocupa que se acerquen a personas no tan confiables, porque si le cuentan a mamá "va a explotar" o como decía yo "me cuelgan".

Incluso, compartir esos momentos de silencio, porque a veces, quiero o espero que haya conversación, cuando solo se trata de "estar ahí", aprendiendo a estar uno con el otro, leyendo, viendo tele, eso sirve cuando hay disposición

Así que eso haré en adelante, poner atención a lo que me parece pequeño pero que finalmente, por lo visto, cuenta más, refozar ese vínculo y ser cómplice en las cosas que requieran eso de mi.

