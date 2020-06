Si la gira presidencial por carretera forma parte de su campaña permanente con miras a la renovación de diputados federales y su revocación de mandato, puede que al gobernante de México no le agrade tanto lo que ha encontrado.

Acostumbrado a la idolatría, cada vez más son más los integrantes del pueblo bueno y sabio quienes se manifiestan a su paso por los distintos puntos visitados para expresar alguna inconformidad o reprochar algún incumplimiento.

Su visita a Hidalgo fue la esperada, es decir, sin destacar ningún asunto local, más que la revelación involuntaria del mapa delictivo estatal que confirmó los nexos de los Charrez Pedraza y Erick Marte Rivera con la delincuencia.

Cipriano y Pascual Charrez, diputado federal desaforado y alcalde de Ixmiquilpan, respectivamente, así como Rivera, presidente de Zimapán, fueron identificados por brindar protección y compartir ganancias con grupos criminales.

Sobre la Universidad Autónoma de Hidalgo y su litigio con la Unidad de Inteligencia Financiera no hubo palabra alguna, ni se acercaron los universitarios, a diferencia de 2019 cuando se arrimó sin éxito el rector, Adolfo Pontigo.

Aunque horas más tarde fueron desbloqueadas 46 de 52 cuentas bancarias de la universidad, hecho que la institución atribuyó a la mediación del gobernador, Omar Fayad e hizo pensar que hasta aligeraría la designación de Concejos Municipales.

Sin embargo, la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) le agregó líneas a su tragicomedia, pues desmintió a la máxima casa de estudios al asegurar que esas cuentas habían sido liberadas desde hace mucho tiempo ya.

Los que sí llegaron fueron los estudiantes de la Universidad Benito Juárez, que opera improvisadamente en las instalaciones de la antigua normal del Mexe, pues las autoridades quieren migrarla de Francisco I. Madero a Jacala.

La controversia es porque la Coordinadora Nacional de Trabajadores la Educación insiste en la reapertura del internado en la sede original de la antigua normal rural, que ocuparía la mitad del espacio, un compromiso más de campaña.

Y como en aquel casco opera desde hace varios años la Universidad Politécnica de Francisco I. Madero, una versión descafeinada del Mexe y emergentemente la Universidad Benito Juárez, pues los echarán para reabrir el internado.

¿DISCRIMINACIÓN?

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador continúa con la venta de esperanzas y promesas, solo que ahora, durante la reanudación de su campaña, pese a las cifras del coronavirus, se ha encontrado con un descontento ciudadano al que no está acostumbrado. En Hidalgo su convoy no atropelló a nadie, como sí ocurrió en Tlaxcala, pero se fue sin escuchar a normalistas, campesinos y demás, que reclaman ofrecimientos incumplidos. De su paso por Hidalgo se recuerda que una vez más ejerció discriminación al asegurar en una escuela primaria que las mujeres son más honradas que los hombres y al que no le guste que se vaya.

ACLARACIÓN

