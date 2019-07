Rumbo al Melómano Fest 2019

Estamos a unos días de que se celebre por segunda ocasión el Melómano Fest y quiero aprovechar este espacio para platicarte cómo surgió esta iniciativa, y además contarte todos los detalles de esta edición.



Desde hace siete años, cuando Melómano inició como un proyecto radiofónico en línea, tuve la inquietud de organizar un concierto, pero parecía un sueño bastante lejano. Conforme pasaron los años y Melómano se fue expandiendo, primero a la televisión y luego, con esta columna, a la prensa, tuve la oportunidad de conocer muchos artistas, locales y nacionales; varios manifestaban la necesidad de encontrar espacios para promocionar su talento, tanto en medios de comunicación como en los propios escenarios.



Al mismo tiempo, descubrí una naciente escena musical local en Hidalgo, que si bien viene con fuerza, aún está desconectada, donde los artistas deben abrirse campo cada uno por su cuenta, a diferencia de lo que ocurre, por ejemplo, con la sólida escena de la Ciudad de México. Mi sueño es que, en un futuro no muy lejano, Melómano se convierta en el epicentro de un movimiento tan poderoso como lo fue la Avanzada Regia de los 90 en el norte del país, que hasta hoy rinde frutos.



Finalmente, hace un año se conjugaron los elementos que me dieron el valor para lanzarme en la aventura de organizar un festival, pero ahora con el firme propósito de brindar un escaparate a todos aquellos artistas locales con propuestas originales cuya música merece ser escuchada por las masas, así como generar una escena musical hidalguense consistente que destaque en el resto del país y atraiga los reflectores a nuestro estado.



Así, en 2018, surge el Melómano Fest, que ofrece al público música fresca y original de talentosos artistas locales y un excelente ambiente, pero además, ofrece a los músicos, no solo un escenario para presentar sus propuestas, sino que abre los medios a su alcance para darlos a conocer.



En esta segunda edición se presentarán 10 bandas y solistas hidalguenses y además dos artistas invitados de la CDMX, 12 en total. El lineup de este año está integrado por Rosita Venus y FEBE, que repiten por segunda ocasión; otras grandes bandas como Woman Sex Machine, Índico, The Kongs y Atomatta; Neftalí, quien presenta un interesante proyecto de bajo; además los talentosos solistas Seb Alarcón y Julio Esquivel (vocalista de Lva); también se presenta Aula Virtual, una escuela de música cuyos estudiantes, además de aprender a tocar instrumentos, también se les enseña a componer sus propias canciones; de la CDMX vienen Cymatics y la guapísima Jai Jas. Todos ellos, sin duda nos harán vibrar con su música. Pero bien dicen que para muestra basta un botón, así que te dejo algunas de las propuestas para que vayas calentando motores.



Rosita Venus



FEBEWoman Sex MachineCymaticsJai JasÍndicoSeb AlarcónComo ves, los géneros que podrás disfrutar este año en el Melómano Fest son muy variados, van desde pop, balada, folk, launge e indie hasta electrónica, rock, garage, hardrock, stoner rock y muchos más, ya que otro de los propósitos de este evento es propiciar la inclusión e integración del público a través de la música, como instrumento de socialización, difuminando la barrera entre los aficionados de un género específico y otro, y generando así un público que simplemente ame la buena música.La cita es este sábado 13 de julio en La Curandera, sobre el Blvd. Panorámico en Pachuca, a partir de las 14:00 horas. Sin duda tienes que estar ahí.REDES:Facebook: /MelomanoRadioTwitter: @MELOMANO_radioInstragram: melomano.media