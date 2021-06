Sacudida, ya

A diferencia de lo ocurrido en puntos estratégicos como la CDMX, donde la cortina de humo que esparce el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador se desvanece, en Hidalgo Movimiento Regeneración Nacional (Morena) revive.

El resultado de las elecciones para renovar diputaciones federales, locales y dos ayuntamientos debería ser un llamado de atención para el partido político y la clase que gobierna esta entidad, si es que quieren retener la gubernatura.

Durante las votaciones de octubre pasado, cuando se eligieron ayuntamientos, Morena fue el gran perdedor, rebasado incluso por el agónico Partido de la Revolución Democrática (PRD), y fue entendible por su falta de estructura.

Sin embargo, para el partido en el gobierno y con resultados favorables en aquella justa municipal, resulta inadmisible considerar como triunfo el haber obtenido solo cuatro diputaciones locales de Mayoría Relativa, así como una federal.

En 2018 el pretexto fue el llamado “tsunami Andrés Manuel”, pero en este 2021 el Presidente perdió la capital del país, su histórico bastión, y retrocedió en la Cámara de diputados federal, entonces la pregunta, ¿qué pasó en Hidalgo?



La falta de operadores políticos capaces dentro de la estructura gubernamental es evidente y desde que en 2008 los secretarios estatales tuvieron que aceptar que fungen como “tutores electorales”, desarrollan esa tarea sin esconderse.

Pero siempre más preocupados por rellenar sus redes sociales con mensajes huecos, acompañar a la prometida a votar o dejar lo importante por lo que juran que es urgente, descuidan su trabajo diario, el que reclamó la ciudadanía.

A un año de que se lleven a cabo, nuevamente, elecciones en Hidalgo para renovar la gubernatura hace falta una sacudida en el directorio, pues secretarios como José Luis Romo y Sergio Vargas, entre otros, muy poco ayudan.

El partido tricolor expone la dispensa de haber incrementado su votación efectiva de 19.5 a 27 por ciento, en comparación con 2018, y en los corrillos políticos se insiste que el voto magisterial de Nueva Alianza impulsó a Morena.

PITÁGORAS FALLÓ

Durante meses se insistió que las curules federales pasaban a segundo plano, que la meta era los escaños locales para garantizar un terso fin de sexenio, pues es sabido que en la administración pública lo más importante es el cierre, entonces el objetivo no se cumplió, más cuando dos de los cuatro distritos presumidos por el PRI fueron ganados con candidatos aliados del PAN y PRD. Es momento de contratar menos asesores, pues sus estrategias causan más daño, y de escuchar a la ciudadanía, a otras voces, no solo a las que dicen lo que se quiere que digan, de dejar el autoengaño que no lleva hacia ningún lado.

ACLARACIÓN

