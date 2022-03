Salvajismo, delincuencia, violencia masculina, impunidad, ¿qué vimos en Querétaro?

El sábado fuimos testigos una vez más de un acto de violencia que otros momentos hubiésemos pensado inconcebible pero que en las condiciones actuales del país no es más que otra raya más al tigre. No obstante, las imágenes de lo ocurrido en el estadio La Corregidora, de Querétaro, no dejaron de provocar náuseas físicas y emocionales.

Los primeros videos difundidos parecían ser pruebas irrefutables de un saldo trágico: al menos 17 personas muertas. Así lo mencionaron incluso un par de medios de prestigio que un par de horas después tuvieron que echarse atrás ante la falta de confirmación oficial. El saldo compartido por las autoridades hasta la tarde de ayer fue de 26 personas lesionadas, dos de ellas permanecían hospitalizadas en condición grave.

DESINFORMACIÓN

El primer pienso va sobre la difusión de información. Aunque comprendo la suspicacia de la mayoría de las personas para con las cifras que dio el gobernador Mauricio Kuri, los medios de comunicación serios no pueden caer en la irresponsabilidad de hablar sin empacho de muertes sin corroborar nada más que números arrojados a las redes que bien puede inventarse Juan el de la esquina. Eso fue lo que ocurrió y que contribuyó al clima de desconfianza una vez que circularon los datos oficiales. Si bien reitero que dudar de las autoridades es comprensible, hasta el momento no he visto pruebas con el peso suficiente para pensar en algún tipo de encubrimiento.

¿Demasiados anuncios? Disminuir publicidad

NO SON SALVAJES

Son unos “descerebrados, animales, salvajes, simios, vándalos, desequilibrados”. Tendemos a creer que las personas que ejercen violencia son una especie de entes ajenos a nuestra realidad, extraños e incomprensibles. No, las personas que golpearon a otras el sábado en Querétaro son nuestros vecinos, hijos, hermanos, padres, amigos, compañeros. Son parte de la sociedad que entre todos hemos construido. ¿Qué haremos al respecto?

SÍ ES EL FUTBOL

El futbol es quizá el deporte profesional que mayor número de incidentes violentos similares e incluso más graves ha tenido no solo en México sino en todo el mundo. Decir que lo que ocurrió el sábado no se trata de futbol o que fue un incidente aislado a cargo de “pseudoaficionados” parece no corresponder con su historia como espectáculo mediático y masivo. Creo indispensable repensar cómo vivimos, pensamos, sentimos y enseñamos el futbol. Por ejemplo, muchas veces escuché a comentaristas decir que tal jugador fue “astuto” o “hábil” por engañar al árbitro fingiendo una falta; más de una vez entrenadores recomendaron esa práctica a niños aspirantes a futbolistas. ¿Qué es lo que inculcamos a través del futbol?

NO SOLO ES FUTBOL

El contexto es importante. Hace apenas unos días fue escandaloso la ejecución de 17 personas a plena luz del día en San José de García, Michoacán. El margen de acción e impunidad de los que goza el crimen organizado en México se ha extendido a prácticamente todos los espacios sociales. De acuerdo con distintos medios, una de las líneas de investigación que siguen autoridades tras la violencia en Querétaro refiere que integrantes de la barra de Gallos Blancos habría llevado huachicoleros con el objetivo de enfrentarse con miembros de la barra atlista que además son parte del Cartel Jalisco Nueva Generación. Esto no parece descabellado si se considera lo sistemático del ataque y que se ha documentado la infiltración de la delincuencia en ese tipo de grupos de animación.

VIOLENCIA MASCULINA

Este martes es el Día Internacional de la Mujer. Grupos de mujeres, muchos de ellos feministas, han insistido en la necesidad de reconocer cómo se inculca y expresa el ejercicio de la violencia en un sistema patriarcal. En las imágenes difundidas sobre lo ocurrido el sábado no vi una sola mujer que golpeara a otra persona entre el caos del estadio; solo recuerdo a una que colaboró para cortar la red de una de las porterías, pero nada más. No considero que exista una ‘naturaleza de cada sexo’, pero cabría considerar explicaciones sociológicas sobre la forma en que los hombres nos relacionamos con las emociones, los grupos sociales (como barras de animación), el futbol y la violencia en general.

RESPONSABILIDADES

Entre todas las aristas mencionadas tenemos también la responsabilidad de autoridades y empresarios que fallaron terriblemente en su labor de garantizar la seguridad en un evento como un partido de futbol de alto riesgo. Aunque en general nos gusta pensar ese juego como un noble deporte que mueve las emociones de las personas, lo cierto es que su eje primordial, en el caso del futbol profesional, es el negocio. De este modo es como los clubes de la Liga MX han establecido sus prioridades y, en la gran mayoría de los casos, estas no incluyen el bienestar de los aficionados.

SANCIONES

Le expectativa sobre la justicia en México suele ser pesimista dado su historial de impunidad y hasta el momento no ha fallado el pronóstico. La tarde del lunes del gobernador Mauricio Kuri dijo que identificaron al menos a 30 de los agresores, por lo que iniciarán con la liberación de órdenes de aprehensión, además, dijo que funcionarios (todos de bajo a medio pelo) ya fueron separados de sus cargos por la incompetencia en materia de seguridad. Hasta el momento no hay detenidos y, si me preguntan, no habrá ningún empresario ni funcionario realmente de peso al que responsabilicen por lo sucedido.

En cuanto a las sanciones deportivas nos encontramos en las mismas. Desde los primeros minutos hubo “condenas enérgicas”, “rechazos contundentes” a la violencia y exigencias de un “castigo ejemplar”. Hasta el momento el grupo de dueños y directivos de la Liga MX todavía debaten si desafiliar al Querétaro y apenas se pronunciaron sobre la posible desaparición de las barras de animación. Sanciones verdaderamente importantes como no volver a jugar en el Corregidora o que los dueños paguen por seguridad especializada en eventos masivos parecen no aparecer por ningún lado. Es que no será para tanto, supongo.

De sanciones internacionales como dejar a México fuera del próximo Mundial o quitarle la sede compartida para 2026, de eso ni hablamos porque recordemos: esto es un negocio.

ACLARACIÓN

La opinión expresada en esta columna es responsabilidad de su autor (a) y no necesariamente representa la postura de AM Hidalgo