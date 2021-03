Tenis. Segunda parte

En mi anterior columna acerca del tenis mencioné brevemente a un gran tenista, con el que tengo el gusto de pasar por su instrucción, es Alejandro Balderas,

Balderas Becerril es un profesional hidalguense del antes llamado el deporte blanco, quien actualmente es coordinador de tenis y pádel en Real sport Pachuca y director de la academia de Lota Sport en Pachuca.

A continuación, presento la entrevista que le realicé para que conozcan más sobre él.

¿Qué significa para Alejandro Balderas el tenis y desde cuándo lo eligió como su deporte favorito?

Para mí es una disciplina muy importante en mi vida. Desde muy chico me gustaron todos los deportes, pero el tenis es el deporte que más me ha llenado, por ser un deporte de alguna manera individual, fue un reto desde muy niño para mí.

¿Desde su punto de vista que es ser un buen tenista?

Un buen tenista es una persona con mucha disciplina, una persona con una mentalidad y una actitud muy positiva. Lo vemos reflejado en muchos jugadores profesionales; personas principalmente sencillas y obviamente muy trabajadoras, pues para mí eso es ser un buen tenista.

¿La práctica del tenis significa sacrificios?

Yo creo que no, para mucha gente puede significar sacrificios, pero para otros es parte de lo que nos gusta hacer, si fuera un sacrificio creo que es porque no estás tan contento con esta disciplina. Yo creo que las personas que lo hacemos lo practicamos con mucho agrado y no significa un sacrificio, para nosotros al mejor privarnos de algunas cosas, que hace la gente común, yo creo que disciplinarse y enfocarse en algunos puntos, y obviamente dejar algunas cosas a un lado para poder ser un buen tenista, o trabajar para querer ser un buen tenista, creo que no significa un sacrificio realmente.

¿En qué torneos ha estado y qué palmares ha conseguido?

Estuve jugando todo el circuito nacional, desde infantil y juvenil; jugué torneos profesionales de circuito mundial, torneos satélites, torneos Future y llegué a jugar torneos Challenger del circuito Asociación de Tenistas Profesionales.

¿La vida profesional de un deportista es corta, por lo cual la pregunta obligada es qué sigue después?

La verdad es que hay muchas posibilidades por hacer; muchas cosas. Como deportista creo que todos los que hacen algún deporte después de su época fuerte, profesional, pues o se quieren desligar del deporte o quieren practicar algo, a lo mejor preparación de los niños, en organización de algunos eventos de la disciplina, relaciones que algunos llegan a obtener gracias al deporte, pues abre muchas puertas. Pienso que después de eso hay que seguirse preparando para poder desarrollar algo y aportar un granito de arena en la misma disciplina que a uno le gusta.

¿Qué opina del tenis en Hidalgo y qué apoyos hay para los tenistas?

Como en todo México creo que estamos estancados. Yo veo a muchos jugadores, muchos niños con talento, pero creo que si falta una buena organización a nivel federativo obviamente eso repercute a nivel local, en Hidalgo falta mucho por hacer y nosotros estamos trabajando con niños y además quisiéramos crecer un poco más.

¿Si no hubiera sido tenista, que otra actividad deportiva le gustaría practicar?

Sin duda hubiera querido ser futbolista; también me gusta mucho el futbol, es una de las disciplinas que también practiqué. También me gustaría jugar golf a nivel profesional.

Aquí les dejó una entrevista, con el Tenista Alejandro Balderas, para mí uno de los mejores de Hidalgo y uno de los mejores profesores del país.

Como en cada columna los invito a guardar la calma, y cuando salgan mantener una sana distancia, no se confíen, saludos fraternos.

Santiagoobregon.o@gmail.com

ACLARACIÓN

La opinión expresada en esta columna es responsabilidad de su autor (a) y no necesariamente representa la postura de AM Hidalgo.