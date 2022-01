Se puso bueno (o malo) el año

Dio la medianoche y contemplé la posibilidad de echarme bajo la mesa. Más que por el deseo de que este año encuentre el amor (me enteré del ritual hace poco), por la curiosidad de la escena en la que mientras la mayoría luchaba por no escupir la uvas que les costaron una pequeña fortuna, un hombre de casi 40 se deslizara bajo el mantel aún con la esperanza de ya ‘salir’ y cumplir así el deseo de su madre. Quien sabe, en una de esas hasta hubo concurrencia entre las sillas.

El año nuevo llegó ya con varias cosas bajo el brazo, entre ellas un déjà vu sanitario. Como sucedió en enero del año pasado, el número de contagios de COVID comienza en rápida escalada. También como sucedió en 2021 el escenario se vio venir con el ejemplo de países de otros continentes que volvieron a las restricciones sociales para detener la propagación del virus y su variante Ómicron que es la más contagiosa hasta el momento.

En Hidalgo el ascenso es notable, de acuerdo con el secretario de Salud al 19 de diciembre había 82 casos activos de COVID, cifra que en tan solo dos semanas aumentó hasta más de 500. Lo peor de todo es que el escenario no es aún el peor, pues el pico de contagios se espera dentro de dos semanas más, cuando se acumulen los derivados de las reuniones navideñas y de Año Nuevo, a las que además contribuyeron autoridades principalmente municipales que se dieron vuelo organizando eventos de temporada en los que restricciones y sentido común aparecieron nunca.

Otro regalo de año nuevo, aumento a tarifas de transporte público. ¡Sopas! Exclamaron usuarios la mañana de este lunes cuando les dijeron: “Le falta un peso, joven”. La pelea de siempre, los pasajeros se quejan de que ya no alcanza para nada y el servicio es pésimo; los conductores se quejan porque gasolina y refacciones andan por las nubes; concesionarios felices porque no le bajan a sus cuentas y hasta quieren subirle, según me contó hace un par de días un operador: “¡Que no chingue! Está viendo y no ve”. Les digo, lo de siempre.

De a peso están también las cosas en el PRI. Su servidor fue escéptico cuando le dijeron: “Se cae el PRI a pedazos”. Respondí: “Nah, ya ha pasado antes y nomás lo dejan a uno con las ganas”. Pero luego pelé los ojos al ver tremendo chisme que ni la difunta y priista Carmelita Salinas en ‘Hasta en las mejores familias’. Todos agarrados del chongo en redes sociales. ¡Válgame!, y tan felices que se veían anunciando que la unidad y la manga del muerto. Bien harían en seguir el ejemplo de Israel Félix, que en vez de andar en el mitote pone su foto de cuando le arreglan los dientes. ¿Estará preparando la sonrisa?

Para enseñar los dientes (de risa) la decapitación de la estatua de Andrés Manuel en Atlacomulco. Pero el presidente dice que no le importa, que no le gusta la vanidad ni el culto a la personalidad, que lo que hace lo hace por el pueblo. Vaya, y uno acá de malpensado creyendo que al señor le encanta escuchar su voz. Quién sabe de dónde saca uno esas ideas, de pura envidia será.

Mientras tanto les mando un abrazo y el deseo de que este año nadie tenga que estar tronándose los dedos por la preocupación.

ACLARACIÓN

La opinión expresada en esta columna es responsabilidad de su autor (a) y no necesariamente representa la postura de AM Hidalgo.

