Semáforo amarillo

El pasado viernes 26 de febrero del año en curso, se anunció que Hidalgo iba a pasar a amarillo en el semáforo epidemiológico, ¿pero realmente el estado debe estar en amarillo? Por lo que he visto y leído, obviamente no, se pasó a amarillo por las elecciones que se acercan y para reactivar la economía que esta pandemia ha afectado brutalmente.

En este punto el problema de que se eleven los contagios no es culpa del gobierno, es de la gente que no entiende, cree que es un juego salir, que no pasa nada; gracias a esto la pandemia se ha extendido, los hospitales ya están súper saturados, reportaron que se están desocupando lugares en los hospitales, pero no es porque se estén bajando los contagios si no porque se está muriendo la gente y por eso hay lugares, pero claro nuestro preparado presidente tiene otros datos.

Al día de hoy Hidalgo acumula a la fecha 34,504 casos de covid19, 24,927 casos de pacientes recuperados y 5,404 defunciones de acuerdo a la información del Instituto de Diagnóstico y Referencia Epidemiológicos

En mi opinión estoy en de acuerdo con que se pase a amarillo para reactivar la economía, siempre y cuando se sigan las medidas establecidas, pero también tú como ciudadano debes poner de tu parte, cuidarte y cuidarnos, no salir a fiestas, y salir solo si es necesario, muchas personas creen que si se enferman es responsabilidad del gobierno, pero no, es tuya por no cuidarte, lo que es responsabilidad del gobierno es la vacunación, pero el gobierno federal se lo toma de juego.

Otra cosa que me pregunto ¿y la vacunación para cuándo?, ¿acaso este proceso de vacunación va lento porque el presidente planea hacerlo para fines electorales, o porque se acabó el dinero? El presidente se cree un niño jugando con una lupa y quemando hormigas, ya es tiempo que se tome las cosas en serio; necesitamos un presidente que gobierne, no que se ponga hacer política, ya no está en campaña.

A nivel Hidalgo, el gobierno estatal se tiene que alinear a las bases del federal, pero se me hace muy oportuno todo lo que ha hecho para sobrellevar esta pandemia, las medidas que tomó, la instalación del hospital inflable, las pruebas y la solicitud que hizo al gobierno federal de que le dieran vacunas para las personas más vulnerables.

Como en cada colaboración, los invito a cuidarse, a mantener una sana distancia, porque si tú te cuidas, nos cuidamos todos. Saludos; les mando un fuerte abrazo fraterno.

