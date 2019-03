Antes de empezar, quiero decir que respeto profundamente las dos posturas que están a favor y en contra de la interrupción del embarazo; cada una tiene sus razones y no pretendo inclinarme sobre ninguna de ellas, todos tenemos libre albedrio.

Abre tu mente y lee como si fueras un principiante, haciendo a un lado lo que sabes, o lo que crees saber, para tomar en cuenta otro punto de vista. Reitero, no es dogmático y si las ideas te sirven, tómalas. Si no, deséchalas, no pasa nada.

A continuación comparto este entendimiento que me ha ido sucediendo. Quizá pueda abonar en la controversia sobre la legalización o prohibición del embarazo, la cual ha cobrado importancia mundial en un reclamo de las mujeres:

Desde la concepción del cigoto hay presencia de la consciencia, esa que es omnipresente omnipotente y omnisciente; en las etapa del embarazo se carga la información genética, celular y karmatica que ayudará al nuevo ser a integrar diversas experiencias al espíritu o LA FUENTE, pues, venimos a este y otros mundos a tener experimentar. Dicen que somos seres espirituales teniendo experiencias humanas.

En el proceso de formación, el alma (que es energía) ingresa al cuerpo físico. Imagina un tubo por el que ingresa esa entidad que, incluso, puede ser más experimentada que otras. Exactamente no recuerdo de dónde viene, aunque intuyo que de un plano etérico donde se planean las experiencias a desarrollar.

Muchas veces, este proceso se ve interrumpido por decisión propia del ser o de un factor externo; aunque, la mayoría buscan encarnar, sobre todo en estos tiempos en los que Guerreros o Semillas Estelares tienen como misión abonar a la transformación de los sistemas sociales, religiosos, económicos y demás.

El aborto como una interrupción biológica del embrión o del feto trunca esos proyectos energéticos. Incluso, forma parte de la misma evolución de los procreadores (madre y padre). Muchos seres vienen a entregar mucha luz, a transformar y trabajar en procesos específicos y colectivos. Eso a la oscuridad o seres involutivos no les conviene.

Claro que hay incertidumbre y hasta miedo en la mujer que no tiene apoyo, riesgos de salud o siente que no es el momento de tener hijos, pero, sobre todo la responsabilidad que le toca al hombre.

Esta interrupción biológica y energética, trae secuelas en el cuerpo y vida de una mujer y, hasta el hombre involucrado en la concepción. Hay tristeza, depresión, sentimientos y deseos escondidos.

EL ABORTO EN UNA VIOLACIÓN

Puede que sea la experiencia más frustrante que le puede pasar a una mujer. En ese sentido no tengo las palabras pero si la quise tener presente, solo ellas saben lo que tiene que hacer. Aunque, es importante respaldarlas en todos los aspectos sobre todo moral, psíquica, médicamente y jurídicamente.

A las personas que defienden la vida: Nunca juzguen a la mujer que ha tomado la decisión de abortar. Ella tiene sus razones. Si se está pensando en tomar una decisión de este tipo, que no sea con miedo sino con amor, pues, muchas veces ese temor de no poder mantener o que se truncarán los planeas paralizan la mente y el corazón.

Los procesos son perfectos y en muchas ocasiones la vida te sorprende con auténticos milagros. En esta vida, he tenido la bendición de ser padre dos veces. La primera, aunque era muy joven e inmaduro, mi hijo Fernando me dio una lección que fue el pilar de mi nueva vida. Lamentablemente murió. Hoy, a cada momento disfruto al Santy, mi segundo hijo, es como un maestro que vino a revolucionarme. Gracias por las lecciones, los amo.

Para la siguiente semana hablaré de un tema relacionado: EL SEXO ES LA ENERGÍA MÁS PODEROSA; ES LA ENERGÍA QUE TE CREO.