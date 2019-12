Ser rico en Excel y pobre en los bolsillos

Los Emprendedores de redes sociales, los falsos emprendedores, y los sueños trasnochados.

La última década, fue sin duda la década de los emprendedores. “Emprender” inundó el internet, hay cursos de emprendimiento, plataformas online sobre emprendedurismo y todos sus variopintos temas relacionados.

Una de las más grandes mentiras del periodo neoliberal de la historia, fue que el pobre es culpable de ser pobre, y que el rico, es responsable de su riqueza. Y esta mentira se adapta muy bien para justificar la desigualdad, para fundamentar ideológicamente la existencia del pobre, del desposeído y de la miseria. Y por supuesto, para dar sustento al deseo de emprender.

Porque el fenómeno del Emprendedor es una de las pocas rutas de escape de la pobreza en una economía saturada, como en la que nosotros vivimos, concentrada en la riqueza de unas cuantas familias en el país. Si. Si quieres dejar de ser esclavo de la tribu Godín, una de tus pocas vías de escape es emprender. Nunca hubo más barberías en México. Nunca tantas personas pusieron uñas y pestañas. Y eso está bien. Y está bien porque se fomenta la competencia y crece el mejor.

El tema traía un público bien definido. La chaviza, es decir, los que andaban entres sus 20 y sus 40. Bendita etapa, hay energía de sobra y la pasión necesaria para entregarse en cuerpo y alma a cualquier proyecto. Los emprendedores nos llenaron de conferencistas, (ahora dulcemente les llaman speackers.) Nos llenaron también de nuevos expertos (Influencers, o market leaders,) recordemos que a la generación le encantan las palabritas en inglés, aunque las pronuncien mal.

Así, una veintena de barbones cobran por decirle las personas que emprendieron o que quieren emprender, lo que ya saben, lo que ya les dijeron sus papás y sus seres queridos, o incluso, lo que ya dijo otro barbón en un canal de emprendedores en Youtube. Pero la mata sigue dando. Nos siguen 20 años más de emprendedurismo. ¿Por qué?

Muchos se han aprovechado de esta “Fiebre del emprendimiento” Verdaderos estafadores profesionales, han hecho funcionar pirámides, en la supuesta venta de acciones de empresas(Stocks), de divisas (FOREX) o de oro (Global Intergold), Captan y entrenan a jóvencitos que se imaginan que son emprendedores por repetir hasta el cansancio a decenas de personas cada semana en un café o en una oficina prestada una retahíla sin sentido, y por supuesto, con muchas palabras en inglés, para meterlos a un “Mercadeo en Red” que la mayor parte de las veces no es otra cosa que una pirámide donde hay que invitar a dos, que a su vez traigan a dos más cada quien y cuando estos primeros dos se hayan vuelto 16, entonces te dan un “Bono” es decir, una tajada de lo que le despelucaron a sus amigos y familiares. . .

Emprender es cosa seria. Y como es cosa seria y necesaria, aquí van un par de consejos escritos hace ya algunos años, para volverse bueno al proyectar.

Es la cosa más maravillosa del mundo mirar como la crucecita del puntero va llenando las otrora vacías celdas del Excel con nuestros miles -y a veces millones- en virtuales ganancias. He mirado expresiones casi de éxtasis mientras el mouse sigue llenando y llenando celdas ¿De qué? En realidad, de nada.

Y es que, ¡¿quién no ha sucumbido a la tentación de ser autocomplaciente frente a su portátil?! Subes un poco tu margen, o incrementas tus ventas, o bajas tus costos, y en menos de lo que el ultra-veloz procesador termina de enviar las últimas señales, ¡Ya eres rico! Para esto sirve la tecnología. Conjunción de diseño Gringo o Europeo y Japonés, componentes coreanos y ensamblaje chino. Todo este aparato globalizado de producción masiva de potentes ordenadores personales, solo para que tu seas rico. Por lo menos en Excel.

Hace unos años tuve la oportunidad de estar en una reunión con ejecutivos de los sectores financiero y farmacéutico de México y Centroamérica. Fue una reunión memorable, tanto por la potencia del humor con que se manejó, como por dos expresiones que se quedaron en mi tan hondamente, que dudo que me las pueda arrancar de la cabeza en algunos años. Hoy me ocuparé de la primera.

Sin dar los detalles aburridos, les puedo comentar que el punto álgido de la reunión fue la evaluación de algún proyecto de inversión. Salieron al tema la sensibilización del modelo, los escenarios diferentes de la economía local este año, la capacidad de convertir en realidad algunas de las variables clave del modelo, cuando de pronto, y de entre la vorágine de opiniones encarnizadas de nosotros, “expertos” relució la voz del verdadero experto:

Todos somos ricos en Excel! Y es cierto.

Cada día hay más millones de millonarios en Excel, y la realidad es que a pesar de la miríada de herramientas tecnológicas con las que ahora contamos, la tasa de sobrevivencia de las empresas nuevas sigue siendo más que baja en nuestro país, y en toda Latinoamérica. La razón, es bien simple: Nos encanta hacernos buenas jugadas a nosotros mismos.

En Excel no hay duras jornadas, no hay medias noches trabajando, no hay personas intransigentes.

En Excel todo es llenar cuadritos, y estos cuadritos no faltan, no llegan tarde, no se enferman, no se molestan, no se levantan 26 veces para ir al baño en un turno de 6 horas.

En Excel no tenemos que convencer al puntero de nada, ni forzar los números, ni estirar un presupuesto porque la cosa se ha puesto complicada.

Todos somos ricos en Excel pero pocos en el banco. En realidad es por algo muy simple. ¿No lo has visto?

La riqueza es el fruto del trabajo, del esfuerzo y de la dedicación, del ingenio. No de la geometría de un algoritmo. Ahora, a intentar ser rico en la realidad. Aunque sea medianamente rico. Te invito a hacer lo mismo.

José Luis Ramos Ortigoza.

José Luis es profesor de Economía de la Universidad Iberomexicana de Hidalgo, ha sido columnista y conductor de programas de Radio y ha participado en distintos programas de Televisión, es conferencista y consultor en temas económicos, administrativos y de Desarrollo humano.

