¿Será difícil encontrar el amor?

En la actualidad, escucho mucho, que es muy complicado encontrar a quien amar, la pregunta obligada ¿en realidad lo es? Siento que el problema es que: ¡hemos idealizado mucho al amor! a través de las películas, de la música en las letras de las canciones, de las redes sociales, etc.

Cuando alguien dice que no encuentra a quién amar, me imagino qué quizás, no ha soltado el pasado, algún amor fallido, en el cual siguen manteniendo la esperanza, yo solo sé, que aferrarse duele más, qué de corazón soltar y aceptar, lo que ya termino, de una buena vez sin mirar atrás, sin anestesia.

Otras personas, pueden poner sus expectativas, en amores anhelados, que son en realidad, un estereotipo, es como si no, quisieran romper su molde, porque en realidad todas sus parejas, han llevado el mismo corte, el mismo tipo, incluso los mismos esquemas de vida.

Entonces, si nos basamos en todo esto, “os claro”, es muy difícil encontrar el amor en alguna pareja, si me suena lógico que pareciera que esta en peligro de extinción…

La realidad señores, es que el amor si existe empieza en uno mismo, no puedes amar sino te amas a ti mismo, porque eso te traerá inseguridad a la hora de atreverte a conocer a alguna persona, será como preguntarse si eres lo suficientemente capaz de ser mucho, de valer un poco para que la otra persona te acepte.

Aclaro lo que menciono de decirles: “ser capaz de ser mucho o valer un poco”, ¿porque el extremo? Porque así queremos llevar el amor, encontrarlo, reconocerlo, todo de manera rápida, casi mágica, cuando en realidad solo hay que dejar fluir.

Tu vida esta compuesta, de muchos factores importantes, ya que somos la suma de un todo, somos personas que deben ser 9ntegrales, funcionales, no todo se basa en el amor de pareja, tenemos nuestras creencias espirituales, tenemos familia, tenemos amigos, tenemos un trabajo, compañeros de trabajo etc.

En el momento que se reconoce y se integra todo lo antes mencionado, se podría decir, que estas listo para amar y ser amado por alguna pareja, aunque la pareja perfecta ¡no existe!, o quizás si, solamente allá, donde los príncipes azules cabalgan en sus hermosos corceles, vive la mujer que jamás se molesta, que nunca la hace de emoción, la mujer sumisa y obediente…

El amor se construye día con día, se enamora a la pareja todos los días con algún detalle, desde un “buenos días”, desde un ¿cómo va tu día? La verdad es que nadie nos garantiza, que diferencias no habrá, más bien sería preguntarnos ¿cómo se esta dispuesto a afrontarlas?

El verdadero amor no duele, más bien es un gozo pleno, una dicha, pero sin maximizarlo, sin minimizarlo, sin desbordarte por todo, no se puede rendir pleitesía a nadie, no te puedes enamorar del amor, se ama por convicción y se permanece enamorado por decisión.

Para decir que estas enamorado, debes conocer muy bien a la persona, en todos sus aspectos, en todas sus facetas, para que después no te desilusiones, porque algunas actitudes positivas o negativas, te son sorpresa.

Deja de obsesionarte con la búsqueda, no siempre estamos destinados para encontrar a alguien, es real, muchas personas prefieren su soledad, que estar con alguien que no las hace feliz en lo absoluto, entonces prefieren no complicarse.

Lo que decidas, esta bien, solo es necesario qué garantices que te haga feliz, no se vive de amor de pareja, mucho menos se muere de el, busca que te hace sentir más pleno y se la mejor versión de ti mismo.

ACLARACIÓN

La opinión expresada en esta columna es responsabilidad de su autor (a) y no necesariamente representa la postura de AM Hidalgo.

Opinión en tu buzón Deja tu correo y recibe gratis las columnas editoriales de AM, de lunes a domingo

Las noticias de AM en

Síguenos