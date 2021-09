Muchas veces nos sentimos muy defraudados, porque en las relaciones con nuestro entorno, un lo da todo, da sin medida, llegamos a sentirnos triste, cuando no somos correspondidos.

Entonces es momento de analizar, reflexionar, no es tu responsabilidad, si el otro, no lo ve, si en realidad no sabe ser recíproco, cada quien da lo que tiene y puede, se debe de partir de esa realidad, para que no te dañes a ti mismo, cada vez que esperes, que el otro sea agradecido, pocos lo son, son muchos factores, la forma en la qué fueron educados, quizás, aunque es lo de menos.

Grábate esto: si das mucho, es porque eres mucho, pero también podría haber algo más…

Si quieres descubrir ¿porqué das tantos en las relaciones con los demás? quizás estés buscando:

Aprobación

Atención

Cariño

Pertenecer

Ser necesitado por ellos

Amistad

Compañerismo

Nuca olvides, que la mejor relación, es contigo mismo, no sé lucha, no sé ruega, todo está dentro de ti, la aprobación, solo puede venir de ti, de nadie más, no busques, lo que solo puedes generarte, solo debes aprender a amarte muchísimo.

Recuerda eres mucho más que:

Tus acciones por complacer a quien no lo merecían, ni lo harán.

Las metas que aún no puedes cumplir, pero si quieres, podrás.

Los motivos por los que las relaciones en tu entorno, no están funcionando.

Las expectativas que no alcanzaste.

Las razones por las qué los otros, se alejaron de ti.

Tus intentos.

Tus fracasos, solo no te quedes en el piso, levántate inmediatamente.

Esfuérzate, traza planes a corto plazo, no te presiones, cada quién, lleva su ritmo, no siempre las cosas, pueden ser a tu manera, pero si puedes moldear tu manera de procesarlas y re direccionarlas.

Solo a través del amor que te das, y qué debes de darte, sino lo estás haciendo, podrás sanar tus heridas y convertirte en tu mejor versión.

