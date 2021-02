Si quieres, puedes

Estamos muy cansados, estamos muy fastidiados, estamos desalentados por escuchar asuntos que no está en nuestras manos resolver. Es entendible, es normal, nadie nos preparó para una pandemia, nadie nos advirtió y nadie puede guiarnos. Tratamos de aferrarnos a la fe, a cosas positivas, agradecemos día con día, pero la paciencia se agota. Nos llenamos de viejos recuerdos que en su momento fueron placenteros, con ellos se aparece una inmensa nostalgia por la antigua normalidad.

Es algo que nos ocurre a todos, es parte del confinamiento, de la desesperación que sentimos. Lo importante y necesario es aumentar la esperanza, sabiendo que volveremos cuando sea el momento indicado: volveremos a reunirnos, volveremos a abrazarnos, volveremos a las fiestas, podremos vivir sin miedos, sin temores.

Nos tomó por sorpresa que todo se paralizara, más cuando veníamos de un ritmo ajetreado en que intentábamos cumplir con las exigencias sociales para ser consideradas personas útiles. Pero al caernos el 20, llegamos a sentirnos extraños y nos preguntamos si la pausa es lo recomendable, si estaremos a salvo. Como si fuera distopía, todo se volvió más lento, sentimos que estamos en una pesadilla.

Pero bueno, tratemos de estar tranquilos, esto también pasará y la adversidad nos hace más fuertes. ¿Por cuántos acontecimientos hemos pasado que nos han llenado de frustración e incomodidad que genera cualquier emoción negativa? Después de un tiempo estarás satisfecho de saber que ante la adversidad sobreviviste a tus propias barreras mentales.

En este desafío trata de encontrar un punto de equilibrio, donde el miedo no te deje en shock, pero tampoco te lleve a ser irresponsable, esta opción es la menos viable. No es valiente quien no siente temor, sino aquel que lo intenta a pesar de sentir miedo.

No te desalientes, no te digas que no eres capaz, porque sí lo eres, si quieres lo eres. Eres el resultado de tus pensamientos diarios, así que háblate bonito y con cariño, eres tu mejor proyecto de vida. Así como cuidas tu salud, cuida tu mente.

