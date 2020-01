A través de estas líneas semana a semana he querido redactar para que cada uno de los que me leen reconozcan el esfuerzo que las mujeres estamos haciendo para cambiar este mundo. Pero el día de hoy, me gustaría plasmar una parte de mi vida que cambio por completo hace algunos años.

Todo comenzó cuando cursaba el primer semestre de la Licenciatura; la noticia de estar embarazada es algo que ni yo misma creí al principio. Poco a poco y con el paso del tiempo la vida me fue otorgando distintas situaciones que pronto me harían comprender lo bonito y feliz de tener un bebé, pero también lo difícil que sería emparejar familia, escuela y trabajo.

Un hecho que partió mi corazón sucedió un lunes, cuando me disponía a dejar a mi niña en la escuela. Ella se aferraba a mi, mientras decía "mamá, me quiero quedar contigo", no voy a negar que en ese momento quería llorar, dejarlo todo y decirle "vámonos a casa" pero sabía que no podría ser posible, que tenía escuela y trabajo y que ella, tenía que crecer. Apreté mis labios, suspiré y la abrace. La dejé en el preescolar, y con las lágrimas a punto de salir de mis ojos, me fui. Ese día simplemente no estuve tranquila hasta que pase por ella.

Después de ello, he tenido más experiencias, y en cada una he tratado de dar lo mejor de mi, teniendo en la mente que: existen situaciones que nos hacen crecer. El día de hoy puedo decirle a mi mamá que la entiendo, qué se del sufrimiento que pasa sólo porque a sus hijos no les falte nada. Puedo comprender a todas aquellas mujeres que se quedan en casa, preparando la comida y esperando a que lleguen sus hijos.

Mi reconocimiento para aquellas mujeres de las que poco se habla, ellas; las que no inspiran canciones, artículos de revista o entrevistas. Ellas, que han logrado formar una familia, y que, pese a los contratiempos que puedan existir, siempre van a estar ahí, abrazando a sus pequeños, con una sonrisa en el rostro y un sabio consejo.

A ellas, nuestras madres, amigas, abuelas, a todas ellas, nos debemos todos.

Las mujeres están cambiando y con ellas el rumbo de la historia.