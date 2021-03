A pocas semanas del ya anunciado estreno de La liga de la justicia de Zack Snyder, en HBO Max, la nueva versión del director de la película que dejó a medias, el propio Zack Snyder, se ha sincerado ahora desvelando los motivos por los que abandonó la posproducción del filme, dejando el proyecto en manos de Joss Whedon, director que realizó numerosos ajustes de tomas y cambios en el guión.

El director de cine explica con más detalles la difícil situación personal que ya ha expuesto en otras ocasiones: “Estaba harto. Tenía claro que mi familia me necesitaba más que toda esta mierda. Necesitaba honrarlos y hacer lo posible para sanar el mundo. No tenía energía para luchar con el estudio y pelear por la película. Literalmente, cero energías para eso”, explica Snyder.

Zack Snyder fue el encargado de llevar a cabo Supermán, el hombre de acero, y Batman vs. Supermán, películas que no tuvieron el éxito esperado.

La liga de la justicia que vimos en 2017 fue dirigida por Joss Whedon, uno de los directores de Los vengadores (Avengers), producida por Marvel, que resultó una historia más bien cómica que no pudo plasmar el sombrío mundo de DC, y que a los fans no les gustó para nada. Tan fue así que se generó un movimiento en redes y por medio de firmas para que el filme de Snyder se trasmitiera por plataformas y se logró,siendo un éxito rotundo. La mayor forma de apoyar este proyecto rentar el servicio y no conseguirla por medios ilegales.

Basada totalmente en el cómic, y abriendo las puertas a un universo de súper héroes dejó ver una imagen distinta, desde mi punto vista una competencia digna de Los vengadores, cada uno con su estilo característico, lo malo es que Wagner Bros, digo que no iba seguir con el Snyderverse.

