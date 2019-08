Sobre las vacaciones

El descanso merecido para regresar al no descanso, ¿En qué momento nuestras vidas son tan agobiantes que solicitas descansar?, ¿En qué momento se requieren esos tiempos de relax y reposo?, no estoy bromeando, un cambio en la rutina es bueno, no estar esclavizado a un horario y poder viajar o pasar más tiempo con tus seres queridos también es bueno.

Pero la pregunta es: ¿Por qué no crear esos momentos y esos espacios en la vida diaria, no solo en vacaciones?, el chiste es hacer rendir el día, consentirte, todo el tiempo, como lo que eres, la persona más importante en tu vida, verte al espejo y reconocerte, darte un buen baño, platicar contigo, encontrar el instante para disfrutar la música, saborear cada platillo del día, abrazar y besar a tus seres amados y disfrutar tu trabajo.

A muchas personas les pasa que el tiempo de trabajo se convierte en una carga, el de traslado en un sufrir, la comida en prisa, y el tiempo familiar en realidad es tiempo con el celular.

Se debe de vivir inmerso en las vacaciones de tal modo que cuando lleguen esos momentos especiales de cambio de rutina, se conviertan en extraordinarios tiempos de resolver.

La vida es una, el tiempo desperdiciado no regresa, cada momento de enojo, de celos, de frustración y de ira se perderá, y se los dice quien se da el derecho de sentir todas esas emociones, el punto es que todos los días son buenos para vivirse al máximo, para lograr las metas, para trabajar por los sueños, todos los días son excelentes para ver una película, leer un extraordinario libro, comer tu platillo favorito, o escuchar esa canción a media luz en un sillón y reflexionar.

Los espacios nosotros los creamos a partir de nuestras emociones, en pleno invierno podemos encontrar una terraza con clima agradable y una buena charla, los amigos de la nada podrán hacer una reunión, los horarios y las rutinas dan “seguridad”, pero en realidad lo único seguro es que la vida es inesperada, que nada te pertenece, y que el cansancio te hace perder instantes valiosos de vida.

Las vacaciones entonces las entendemos como días de disfrutar, de poder leer, de arreglar la casa, de limpiar, de salir a comer, de pasear, de aprender nuevas cosas, de trabajar en algún proyecto especial, de ir al cine, de pasar tiempo en familia, de jugar; todo eso que puedes crear en tu vida diaria.

Crea, con tu mente, y materializa con tus acciones una buena vida, y así como lo digo en cada oportunidad que tengo, si no te gusta lo que tienen en este momento solo cámbialo, y vive, conviértete en uno de esos afortunados que está en continuas vacaciones, la vida es en este instante, lo demás no existe.