Spidervers

Cuando era niño siempre me emocionaron las películas de súper héroes, mi anime por excelencia era dragón ball z, pero me gustaban otros géneros como el hombre araña, batman o super man, el punto es que yo fui fan de las pelicalas que salieron, a continuación, les describo un poco de su historia.

En 1999, Sony Pictures Entertainment había adquirido los derechos cinematográficos del personaje, creando dos series de películas hasta 2014: la trilogía Spider-Man de Sam Raimi (2002-2007) protagonizada por Tobey Maguire, y las películas The Amazing Spider-Man de Marc Webb (2012 y 2014) protagonizada por Andrew Garfield.

En febrero de 2015, Disney, Marvel Studios y Sony hicieron un trato para compartir los derechos cinematográficos de Spider-Man, lo que llevó a una nueva versión de Spider-Man que se introdujo e integró en el Universo cinematográfico de Marvel. El acuerdo permitió a Sony Pictures continuar siendo la propietaria, financiar, distribuir y tener el control creativo final de las películas en solitario de Spider-Man, y Walt Disney Studios Motion Pictures distribuyó las películas con sus otras apariciones. Tom Holland interpreta esta versión de Spider-Man y ha aparecido en seis películas hasta la fecha, desde Capitán América: Civil War (2016) hasta Spider-Man: No Way Home (2021). En septiembre de 2019, luego de un breve desacuerdo que resultó en la rescisión del antiguo acuerdo, Disney y Sony cedieron ante las protestas de los fanáticos e hicieron un nuevo acuerdo para que la versión de Holland hiciera al menos dos apariciones más: en otra película en solitario, Spider-Man: No Way Home (2021) y otra película de equipo.

Sony anunció oficialmente los planes para una película animada de Spider-Man en abril de 2015, que finalmente se convirtió en Spider-Man: Into the Spider-Verse (2018) de Sony Pictures Animation. Shameik Moore le da voz a Miles Morales Spider-Man en la película, junto con otras versiones de Peter Parker y también aparecen versiones alternativas de Spider-Man del multiverso. Se planean secuelas y posibles spin-offs.

La última película de spiderman, fue un éxito en taquilla, algo esperado por los fans desde hace mucho tiempo, juntar a los 3 Spider-Man, en una película, aunque no fue lo que esperaba fue algo genial, ver a los 3 spiderman juntos, los cameos realizados por otros personajes en estas películas.

Si bien una escena que me gusto mucho, fue cuando el Spider-Mande Tobey Maguire, se encuentra con el doctor Octopus, y le dice que has hecho como estas, y el Spider-Man pasado 20 años y tu igual vas creciendo.

Como en cada columna te mando un fuerte abrazo, y te invito a no bajar la guardia, si tú te cuidas nos cuidamos todos, hasta la próxima.

