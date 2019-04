Sufres a lo pendejo

Solo aquellas personas que se atreven a tomar la responsabilidad por cuanto ocurre en su vida, se permiten crear una nueva realidad. Esa ha sido una reiterada lección en este camino de trasformación que me ha tocado andar.

Debo de ser sincero, en varias ocasiones he interpretado las circunstancias que me pone la vida desde mi oscuridad, es decir, a partir de la tristeza, la frustración y el dolor, y no desde mi luz.

Pero, ALTO, todo es perfecto. Para apreciar las maravillas de lo que se tiene, también es bueno experimentar los extremos opuestos, a eso venimos a este mundo ¿qué no?, y desde luego a generar una transformación.

Energéticamente, estas últimas dos semanas han sido fuertes, pese a que los seres opacos intentaron bajar la vibración a través de sus rituales de Semana Santa, pero están valiendo madres. Soy sensible a esos cambios, y desde luego, me mueven pues cada día los campos magnéticos de Gaia (el planeta) se van reajustando a una nueva sintonía.

Si has sentido confusión, tristeza, ansiedad e irritación, quiero decirte que algo se está liberando en ti, pues, ES MOMENTO que abraces esas viejas historias, sentimientos y emociones para crear algo nuevo.

Esto es un recordatorio para mí y quizá también para ti: La realidad está para ser alterada por quien la percibe. Porque, como dicen los Mayas Galácticos “Creer es Crear”, pero, antes de crear es necesario e importante experimentar.

La realidad puede ser perfectamente pacífica y amorosa, o terriblemente espantosa. Por ello, uno es responsable de su realidad. Porque una persona vive, no en LA realidad, sino EN SU REALIDAD. Y mi realidad es tan mía porque es el producto de mis pensamientos, sentimientos y emociones.

¿SUFRIMOS A LO PENDEJO?

Y sí, sufrimos a lo pendejo porque nos aferramos a los viejos patrones con los que cimentamos realidades, porque en el fondo persiste el deseo de que la vida se amolde a las formas de ser y de actuar del VIEJO YO, cuando en realidad la vida nos está desafiando a ‘ser creadores’ creativos y constantes, capaces de transformarnos de la misma manera que lo hace El Universo.

Aferrarse hace que la energía y la conciencia pierdan su centro de tranquilidad. Y se sufre a lo pendejo por el temor de dejar ir y abrir nuevas puertas, porque nos acostumbramos a lo conocido o porque parece más sencillo quejarse.

También se sufre a lo pendejo porque se decide vivir el dolor desde la victimización, en lugar de enfocarnos al entendimiento del propósito (las enseñanzas). El dolor está ahí para que prestemos atención a la lección y se comprenda que “ante ti” hay una puerta que deberás cruzar con tu fuerza interior.

ROMPAMOS LOS CIRCULOS VICIOSOS

Hoy muchas heridas ancestrales se han abierto para dar paso a la sanación, “recorre de nuevo ese camino, pero, CAMINA DIFERENTE, ACTÚA DIFERENTE Y VIBRA DIFERENTE… así llegará la liberación”.

Si miras tu vida como un continuo aprendizaje y recibes las lecciones desde el AMOR, las situaciones habrán cumplido su propósito y no se volverán a repetir.

Por ello, comprende que las situaciones que persisten en tu realidad se originan de lecciones no aprendidas. No temas abrir las puertas del Alma, pues solo la verdad será revelada.

Tu realidad está ahí para mostrarte las lecciones no aprendidas y si te atreves a cruzarlas, con templanza y honor, la LUZ correrá la cortina desde tu interior mostrando la grandeza de tu esencia.

Hoy siento algo de nostalgia, pero, también me inunda un sentimiento de amor. Es momento de dejar de caminar solo, de hacer equipo y reencontrarme con esa compañera con la que anhelo recorrer lo que me queda de vida, sin importar distancias, ahí está mi corazón.

GRACIAS POR LEER ESTA CATARSIS.