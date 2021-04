Ha trascendido estos días, la creación de la Superliga Europea, y que varios equipos importantes, del viejo continente se sumaron entre ellos Barcelona y Real Madrid, a lo que la FIFA, respondió enojada, que no permitirá que los jugadores jueguen el mundial y que va a ver algunas sanciones.

La noticia, que se dio a conocer el domingo, causó un auténtico terremoto en el fútbol de Europa, dado que provocó el rechazo rápido de la FIFA, la UEFA, federaciones y ligas nacionales e incluso autoridades de Estado.

Milán, Arsenal, Atlético de Madrid, Chelsea, FC. Barcelona, Inter de Milán, Juventus, Liverpool, Manchester City, Manchester United, Real Madrid y Tottenham Hotspur son la docena de equipos que se adhirieron a la iniciativa de crear un torneo fuera de las competiciones locales y las continentales que son manejadas por los entes reguladores del fútbol profesional, y de inmediato fue tildada por estos últimos de un torneo "separatista" y quedó abierta a la posibilidad de sanciones.

El presidente de la UEFA, Aleksander Ceferin, la descalificó: "Nuestra competición [Liga de Campeones] es abierta. La Superliga es una competición cerrada (...) es una propuesta vergonzosa y egoísta. Es un escupitajo en la cara de todos los amantes del fútbol".

El argumento de los impulsores de la iniciativa es que la pandemia del coronavirus generó "inestabilidad económica" para sus equipos. Aunque el presidente francés Emmanuel Macron afirma que se trata de una "amenaza al principio de solidaridad y mérito deportivo", y el primer ministro británico Boris Johnson es otro de los líderes que se han mostrado en contra.

En mi opinión, les molesta, porque ya no podrán hacer corrupción y obtener ventajas. Por eso el miedo de la FIFA, que se haga una competición fuera de su control, por eso para evitar problemas yo los invito a ver y jugar tenis, el deporte blanco.

