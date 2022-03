¡Tápate que tengo frío!

Que chistoso es darme cuenta que tengo calor y veo si ellos andan con sed, no, chistoso no, pero es una forma en la que me fijo que ellos son independientes o que debo enseñarles a serlo.

Me pregunto porque en esas situaciones reboto hacia otras, el mayor quiere aventurarse y esta bien, pero de pronto caigo en cuenta que no se que tanto los cuido y que tanto sobre protejo, o si solo los protejo.

Hace poco nos dijo que quería reunirse con sus amigos, la primer salida con los cuates, francamente traía mil preguntas, pero queriendo ser consciente solo dije dos, con quién iría y dónde estaría, pero quería hacerle mil, entonces fuimos, lo dejamos y lo vi mayor, que padre es tener ese espacio, estar con sus amigos, divertirse, crecer, aprender, tener sus propios momentos, me encontré ambivalente, emocionada y preocupada, orgullosa pero ansiosa, esa parte me emociona, ver que crece y que también yo, estoy aprendiendo.

Al final, llegué por él, estaban los amigos y yo dudosa, pensé en no hacer algo que luego diga "ay mamá" de esas veces que pues en la adolescencia, las mamás son incómodas, así que salude, le dije, "es momento" y di la vuelta, pero a ver, pensé, ojalá si me cuente y ojalá no lo haya hecho sentir extraño.

Platicó que le fue bien, que estuvo padre y ya, se le notaba feliz y emocionado, prueba superada, al parecer me porte bien, ¡ja!

Siempre hablo de hacerlos sentir bien, de enseñarles sobre independencia, de encontrar sus propios gustos y espacio, pero me parece que se me olvidó la otra parte, la de mamá, aquella que se preocupa, que se inquieta, que se incómoda, que no sabe que hacer y que también esta aprendiendo.

Espero estar haciéndolo bien y que en este camino que andamos juntos, hagamos lo correcto, apoyándonos y riéndonos de esas cosas que son nuevas para mí como mamá pero que, cuando era adolescente actuaba tan diferente y recordando con que ojos miraba a mis papás, uuuuuuf, ¡qué sorpresas!.

Me esperan mas salidas, eventos y una serie de diversiones, me iré preparando, al final, desde el amor, seguro saldrá todo bien

(eso espero)

ACLARACIÓN

