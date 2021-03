Nicole no podrá regresar a clases, no esperará a Santa con una carta bajo el árbol, no saldrá a pedir dulces. Se acabaron sus tardes de juegos, sus sueños e ilusiones. Nos quitaron a Nicole y hoy arderá todo.

La vida de la familia Santos Palafox cambió de forma inesperada el 2 de marzo, cuando la menor de sus hijos, Nicole, desapareció. Aquella tarde de inicios de mes, fue la última en que se le vio con vida.

El día de su desaparición, vestía blusa blanca y pantalón de mezclilla, había salido, como muchas otras tardes, a jugar con los niños que vivían en la misma privada que ella, sin imaginar el peligro que la rodeaba.

Tras doce días de búsqueda, manifestaciones, dolor e incertidumbre, la muerte de la pequeña de 7 años, fue confirmada, la causa: asfixia. El cuerpo fue encontrado entre la maleza en el mismo municipio en el que desapareció. La investigación ha seguido su curso, todo apunta a que el culpable del crimen fue un vecino, quien ya se encuentra detenido y vinculado a proceso.

La manifestaciones después de confirmarse su muerte han seguido, hace días feministas en Pachuca colocaron un moño negro con veladoras y la leyenda “Te nombramos Nicole”, vecinos en Tizayuca han colocado flores y pancartas en la escuela a la que ya nunca podrá ir.

Su muerte nos deja una profunda tristeza, pero también coraje, pues una vez más hemos comprobado, a la mala, que ninguna mujer está segura. Nicole desapareció mientras jugaba con su bicicleta a unos metros de su casa, en presencia de otros niños, en un entorno en el cual habría de suponerse estaría a salvo.

Nicole tenía siete años, apenas comenzaba a vivir, pronto regresaría a su salón de clases y con suerte tendríamos a una gran doctora, científica, cantante, maestra….pero eso ya no será posible, pues nos quitaron su vida.

Siempre nos dicen que tenemos que cuidarnos, no hablar con extraños, alejarnos del peligro, pero ¿Qué se supone debe de hacer una niña para cuidarse del peligro? ¿Cómo le explicó que hay personas que matan a mujeres? ¿Cómo puedo protegerla? ¿Qué crimen cometió Nicole para ser asesinada?

Me duele en el alma saber que no volverá, saber que una tarde de juegos se convirtió en una completa pesadilla. Lloró su partida, hoy no estamos todas, nos falta Nicole, y tenemos que pedir justicia para ella, hacer que su muerte no quede impune. Se lo debemos. Nos quitaron a Nicole y no nos quedaremos calladas, hoy arderá todo.

Como madre, hija, nieta, prima, amiga y hermana ruego porque ninguna otra mujer tenga que pasar por el dolor de ver morir a las mujeres de su vida. Que nunca nos falte Nicole, Alondra, Mariana, Lorena, no olvidemos sus nombres, nombremoslas como las grandes mujeres que fueron. Valientes, y guerreras. Luchemos por justicia pero también para que ninguna otra mujer desaparezca y sea asesinada.

Hoy nos faltan muchas y las nombraremos a todas y cada una. Hoy TE NOMBRAMOS NICOLE, porque tu muerte no quedará impune, para que el desdichado que te quitó tus sueños y esperanzas se quede en la cárcel, te nombramos para darle fortaleza a tu familia, para unirnos en el dolor que hoy deja tu partida. Te nombramos pequeña mía porque eres y serás siempre nuestra lucha.