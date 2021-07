Tercera ola covid y nueva variante

Cuando se empezaba a ver la luz, al final del túnel, resulta que todavía no, los casos de contagios de covid 19 están en aumento, al igual que los decesos por covid, y las nuevas variantes atacan a los jóvenes, pero estos no entienden y se creen invulnerables.

El tercer pico de la pandemia ha alcanzado a México. El pasado 15 de julio México registró 12,821 infectados por la enfermedad del nuevo coronavirus, principalmente en sus nuevas variantes alfa, gamma y delta. La media semanal ya ha superado nítidamente los niveles del primer pico, del que ahora se cumple justo un año. Los contagios se han triplicado en una semana en el país, aunque el número de hospitalizaciones y muertes no ha crecido al mismo ritmo. Ciertamente, la mayoría de contagios se están produciendo en perfiles más jóvenes, menos susceptibles a evoluciones severas de la covid, pero también entre poblaciones no vacunadas, mucho más expuestas.

De acuerdo con el reporte en México se han aplicado 53 millones 915,023 dosis. La Secretaría de Salud informó el sábado 12,631 nuevos casos confirmados de Covid en el país y 225 muertes más, lo que eleva el total a dos millones 654,699 infecciones y 236,240 muertes. El número de nuevas infecciones diarias aumentó la semana pasada a niveles no vistos desde febrero.

El gobierno ha dicho que el número real de casos probablemente sea significativamente mayor y datos separados publicados recientemente sugirieron que el número real de muertos podría ser un 60% más alto que el recuento oficial. (Fuente: El País)

En mi opinión, no se debería de regresar a clases en ninguno de los niveles, México no está preparado, no tiene las condiciones necesarias para esto, porque no se ha vacunado a la población suficiente en México, para el regreso a clases, se debería de hacer un análisis riguroso y seguir con las medidas.

También hacer un llamado a la población, aunque si no tienen que salir no lo hagan, es mejor cuidarse que ir a exponerse, no es necesario salir a bares ni a fiestas, ni nada de eso, lo mejor es cuidarse y no quitarte el cubre bocas, y traer tu gel antibacterial.

Como en cada columna te mando un fuerte abrazo, y te invito a cuidarte a que no bajes la guardia, solo aguanta un poco más, hasta la próxima.

santiagoobregon.o@gmail.com

ACLARACIÓN

La opinión expresada en esta columna es responsabilidad de su autor (a) y no necesariamente representa la postura de AM Hidalgo.