Tianguis en avenida Revolución

La presidencia municipal de Pachuca hizo de la ocurrencia su forma habitual de gobierno, y cuando pensamos que ya vimos todo, se supera y se renueva en la práctica de hacer negocios desde la administración pública.

Una barda millonaria en el fraccionamiento San Javier, en detrimento de los barrios populares de la ciudad cuyos habitantes deben acostumbrarse a vivir entre baches, aunque todavía no estamos en temporada de lluvia que era el pretexto de la presidencia municipal para no reparar las calles.

Además de otorgar licitaciones a sus allegados como la compra de mil roscas del Día de Reyes a Carlos Alberto Sánchez Fernández, empresario ligado a un extinto bar cuyo accionista, Irving Fausse Pedraza García, es familiar del actual secretario municipal del ayuntamiento, Waldo Genonni Pedraza García.

Incluso, esta alcaldía permite el escándalo de los bares asentados en el primer cuadro de la ciudad, o aquellos ubicados sobre el Río de las Avenidas, esquina con Madero, sin importar que los vecinos deben soportar el escándalo de la música hasta la madrugada.

Hablando del Río de las Avenidas, la alcaldía autorizó a la Compañía Real del Monte y Pachuca dar mantenimiento a su infraestructura, lo cual ya provocó un derrame sobre esta vialidad.

Sume a este breve compendio la inseguridad que aqueja a Pachuca y convierte en un verdadero acto de fe caminar en la noche, para que no lo asalten a uno, por calles que carecen de alumbrado público, luego que la alcaldía compró las luminarias a la empresa Lumo Financiera.

El pasado domingo, el reportero de AM Hidalgo, Luis Godínez, documentó otra anécdota para esta amarga lista de tristes dislates: con el aval del secretario de Desarrollo Económico Municipal de Pachuca, Ricardo Rivera Barquín, y sin pagar cuota por el lugar, cada ocho días se incrementa el número de vendedores que aprovechan el domingo peatonal en Revolución para promocionar su mercancía.

Ante la publicación de este material periodístico, las reacciones a favor y en contra de la iniciativa del gobierno municipal no se hicieron esperar:

“Mis respetos a esa actividad noble y a quienes la ejercen, pero no comparto que no se les cobre y contribuyan, todo permiso crea derechos en algún momento, hoy inicia con un permiso, mañana será una obligación del ayuntamiento y la autoridad, después los veremos afiliados a X organización y pagando sus cuotas voluntariamente a fuerzas para que los representen. Ojo, no digo que no se pongan o no ejerzan ese trabajo, solamente que como todo negocio tiene que invertir, ganar y contribuir”, escribió el usuario de redes sociales Juan Carlos Fragoso Oropeza.

Airam Kndy consideró: “Me parece que perjudica a los negocios establecidos ya que ellos sí pagan luz, agua. Entonces todos nos vamos a ir a establecer ahí y haber quítennos…”.

“Estaría bien que se pensara también en los comercios ya establecidos que pagan impuestos, renta, luz y todos los servicios que dan empleo y que afecta que la avenida principal esté cerrada habiendo áreas para realizar estas actividades, qué ganas de afectar, ojalá pronto abran la avenida…”, expuso Sol Sol.

Leidy Cortes señaló: “La iniciativa está bien pero considero que debe beneficiar a todos. Ya que los comercios establecidos que pagan impuestos, renta, luz y todos los servicios que dan empleo se reflejan afectados por el cierre de la avenida por estas actividades. Espero que busquen otras alternativas que sí promuevan beneficios para todos sin que afecte a establecimientos que pagan impuestos”.

“Y qué tiene de malo que pongan sus puestos y no paguen, la verdad qué bueno que la presidencia por un día deje trabajar a la gente emprendedora”, opinó Ed Hernández.

George McCallister sugirió: “Ojalá el perro Pelcastre no meta sus pezuñas”.

Y Leticia Ángeles apuntó: “Yo prefiero vendedores, que rateros”.

“Excelente, para caminar en familia, en un espacio abierto, y ayudar a la economía de nuestros comerciantes. En hora buena”, dijo Nancyadry Torres Lemus.

Estrellita Gamero consideró: “Qué padre, voy a ir a qué me de un lugar”.

ACLARACIÓN

La opinión expresada en esta columna es responsabilidad de su autor (a) y no necesariamente representa la postura de AM Hidalgo