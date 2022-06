Todo sigue igual con el virus

Como es del conocimiento público, en las últimas semanas se anunció una considerable disminución de los casos de contagio de coronavirus en cualquiera de sus variantes y subvariantes activas por el mundo, por lo cual todos hemos vuelto a la famosa “nueva normalidad”, en donde se ha visto que muchos seguimos con el uso del cubrebocas y otros tantos ya no.

Por diversas situaciones, todos estamos expuestos al virus y a los cambios bruscos de temperatura, por lo que una simple gripa nos podría indicar Ómicron o solo eso, una gripa.

Para no hacerles el cuento largo, les comento que hace unos días, para ser exactos, el miércoles por la tarde comencé a sentir molestar en la garganta y más tarde molestias en el cuerpo; al día siguiente me sentía tan mal por la congestión y el dolor de garganta, pues no pasé buena noche, por lo que acudí al médico, me revisó y me recetó medicamento para una gripa complicada, por así decirlo: me enfermé unos días, no me cuidé y se hizo resistente a los anticuerpos naturales de mi cuerpo.

Por todo eso me mandaron reposo y para descartar cualquier duda de un contagio de Covid-19 también me pidieron una prueba rápida, así que el viernes por la tarde me la realicé; se colocó la muestra junto con el reactivo y tuve que esperar 10 minutos para saber si era positiva o no. Ese tiempo se me hizo media hora, bien dicen que el que espera, desespera, y al final salió negativa aunque marcaba el indicador IgG, pero eso solo significa que en mi organismo tengo anticuerpos para esa enfermedad, puesto que a finales de abril recibí mi tercera dosis de refuerzo y aún conservo la protección de la misma, pues si hubiera aparecido también el indicador IgM, significaría que tengo una enfermedad activa de covid-19 afortunadamente no sucedió y yo sigo con mi tratamiento para la próxima semana poder reincorporarme a mi trabajo.

Bien dicen las mamás ponte suéter que hace frío, te vas a resfriar, pero casi nunca le hacemos caso, nos creemos inmortales y nos exponemos a los cambios bruscos de temperatura, lo cual provoca que nos enfermemos, como es mi caso.

La recomendación general es si ya tienes malestares acude a tu médico para que te cheque y te medique, si es el caso; el descanso en casa, hace que nos recuperemos lo más pronto posible, muchos líquidos y comida saludable.

Así que si te has realizado una prueba rápida después de haberte vacunado o a los pocos meses de haber tenido Covid19 es muy probable que los indicadores IgG salgan altos, pero si también tu prueba rápida marca los IgM significa que tienes un contagio activo de la misma, y lo mejor es aislarte para evitar la propagación del virus.

Cambiando un poco de tema, como también es del dominio público este domingo se realizarán las votaciones para renovar la gubernatura estatal, por lo que los invito a que acudan a su casilla correspondiente a que emitan su voto, por el candidato o candidata de su preferencia, recordando que es nuestro derecho y obligación como ciudadanos elegir a nuestros representantes, y claro, con las medidas sanitarias necesarias para que al acudir a nuestra casilla a sufragar no nos contagiemos, siempre precavidos. Hasta la próxima.

Santiagoobregon.o@gmail.com

ACLARACIÓN

La opinión expresada en esta columna es responsabilidad de su autor (a) y no necesariamente representa la postura de AM Hidalgo