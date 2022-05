Todos a cuidar la elección

Si existe el riesgo de que surja la violencia durante la elección de gobernador de Hidalgo este domingo 5 de junio, es necesario que los ciudadanos protejan cada una de las urnas a instalarse para recibir los sufragios.

Acarreo de electores, robo de urnas, quema de boletas, intimidar a la ciudadanía para que no acuda a su casilla, turismo electoral, guerra sucia para denostar al oponente y la compra del voto son los lastres de cada elección en Hidalgo año tras año.

Por ello, es necesario un movimiento cívico para vigilar las urnas durante la jornada y garantizar el derecho al voto con libertad, que se cuenten debidamente esos sufragios y que gane aquel con la mayoría.

Se trata de denunciar esas viejas prácticas que en Hidalgo se han perfeccionado debido a que la entidad permanece inmersa en una constante justa electoral ya sea para elegir diputados locales o federales, senadores, presidente del país hasta alcaldes.

Los partidos políticos acreditaron a sus representantes, una especie de ejército electoral que vigilará cada una de las casillas con la finalidad de que no les roben votos y detectar cualquier irregularidad, cazar “mapaches” o funcionarios gubernamentales que intervienen en la elección, pero no es suficiente.

Por primera vez en las elecciones de gobernador de Hidalgo el Partido Revolucionario Institucional (PRI) no es el favorito ni en las encuestas ni entre sus simpatizantes y eso agrega un elemento adicional de tensión a la elección.

Cuando el partido en el poder se encuentra en peligro de perder su permanencia en el gobierno los ánimos se exacerban; sin embargo, en esta ocasión incluso el gobierno no ha apoyado al instituto político del que emana debido al proceso de designación del candidato, al quitarle esa facultad al PRI estatal y dársela al PAN.

En la elección que ganó Omar Fayad, el candidato panista Francisco Xavier no significó riesgo alguno para el PRI, no así Xóchitl Gálvez que puso en duda la victoria de Francisco Olvera Ruiz, lo cual provocó la intromisión gubernamental durante las votaciones cuando la policía estatal tomó la casa de logística de la entonces candidata panista, motivo suficiente para que el Tribunal Electoral hubiera anulado esa elección.

Ahora la intromisión gubernamental no es abierta ni confronta. En estos comicios, el candidato oficial pareciera no estar en PRI, PAN o PRD, cuando Morena recibió en Hidalgo, usando las palabras de su candidato, lo más podrido del sistema y que incluso el senador Ricardo Monreal pidió no reciclar funcionarios en caso de ganar las elecciones.

La última oportunidad del PRI está en los municipios y eso lo sabe Morena, que cerrará campaña en la tierra de la candidata priista, allá en Tepehuacán, quien también es secretaria general del Comité Ejecutivo Nacional tricolor. Un doble mensaje.

Al final de cuentas, estas votaciones son la lucha de los Moreira, menos Humberto, contra Morena, partido que anuncia que acabará con más de 90 años de hegemonía tricolor en Hidalgo. De este choque toca a los ciudadanos cuidar la elección.

