Tolerancia cero a la mutilación genital femenina

Esta semana, 6 de febrero, fue el Día Internacional de Tolerancia Cero con la Mutilación Genital Femenina, una práctica que aún existe en muchos lugares del planeta y es considerada como una violación de los derechos humanos de mujeres y niñas.

La mutilación genital femenina “comprende todos los procedimientos que, de forma intencional y por motivos no médicos, alteran o lesionan los órganos genitales femeninos”, según la OMS.

Puede causar complicaciones de salud a corto y largo plazo, incluido dolor crónico, infecciones, sangrados, mayor riesgo de transmisión del VIH, ansiedad y depresión, complicaciones durante el parto, infecundidad y, en el peor de los casos, la muerte.

Esta práctica se concentra en cerca de 30 países de África y de Oriente Medio y Asia meridional, así como algunos países asiáticos (India, Indonesia, Iraq y Paquistán) y algunas pequeñas comunidades de Latinoamérica. Asimismo, persiste en las poblaciones emigrantes que viven en Europa Occidental, en Norte América, Australia y Nueva Zelanda.

En la mayoría de los casos la práctica se realiza en la infancia de la niña, en algún momento entre la lactancia y los 15 años. La mutilación genital femenina que se práctica podría afectar solo en este año a unas 4.1 millones de niñas, en una violación grave a los derechos humanos, aseguró la Organización de las Naciones Unidas (ONU).

“Tenía 12 años. Nunca he sentido un dolor tan intenso. Me lo hizo mi abuela, con un trozo de cristal y casi muero desangrada. Intenté oponerme, pero me dijeron que no podría entonces casarme y tener hijos. Poco tiempo después me casaron con un hombre 30 años mayor que yo. Todavía tengo secuelas físicas y psicológicas. Durante las relaciones sexuales solo siento dolor y rabia”. Es el testimonio recreado en la última campaña de Mundo Cooperante, que coincide con la celebración este jueves del Día Internacional Contra la Mutilación Genital Femenina (MGF).