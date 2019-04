Trabajos de los rockeros antes de ser famosos

Hoy celebramos el Día del Trabajo en México y con ese pretexto, quiero compartirles los empleos comunes que algunas de las grandes estrellas del rock desempeñaron antes de lanzarse a la fama.



Empecemos con el músico y compositor, Jon Bon Jovi, reconocido por ser el líder, vocalista y fundador de Bon Jovi. Cuando cursaba la secundaria supo que quería ser rock star y junto con amigo David Bryan formaron su banda Atlantic City Expressway. Los dos se mudaron a Nueva York y mientras David estudiaba en la Julliard School of Music, Jon trabajó limpiando pisos en la discográfica de su primo Tony, donde, por cierto, conoció a los integrantes de Aerosmith. Mientras Jon laboraba en aquel lugar, tuvo tiempo para escribir sus propias canciones, ahí grabó “Runaway” que luego envió a una radiodifusora durante un concurso y se convirtió en un éxito rotundo, tanto que le ganó su primer contrato con PolyGram Records, bajo la condición de que consiguiera una banda.

Por otro lado, durante su adolescencia, los hermanos Liam y Noel Gallagher, integrantes de la banda de britpop Oasis, trabajaron en la empresa de construcción de su padre. Luego, Noel, al dejar la empresa de su padre, trabajó en otra constructora, dónde tuvo un accidente de trabajo y al pasar el periodo de recuperación, le ofrecieron otro encargo menos demandante en un almacén, así tuvo tiempo suficiente para practicar guitarra y escribir canciones. Él mismo declaró haber en el almacén compuso por lo menos tres de las canciones de "Definitely Maybe", su álbum debut con Oasis, publicado en 1994, incluyendo los éxitos Live Forever y Columbia.

Por su parte, Eddie Vedder, famoso por ser el líder la banda de grunge Pearl Jam, durante su último año en la San Dieguito High School, ya vivía por su cuenta en un departamento y se mantenía gracias a un trabajo nocturno en una farmacia en Encinitas. Eventualmente dejaría sus estudios a causa de las presiones provocadas por trabajar y estudiar. A principios de los ochenta, Vedder logró terminar sus estudios medio-superiores al mismo tiempo que trabajaba como camarero; En ese entonces, también se desempeñó como guardia de seguridad en el hotel La Valencia en La Jolla, además de formar parte de distintas bandas en San Diego como Surf and Destroy and The Butts, Indian Style y Bad Radio, antes de formar parte del proyecto Temple of the Dog, acompañando en la voz al mismísimo Chris Cornell.